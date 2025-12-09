Capturan a sujeto implicado en ataque armado contra subsecretario de Seguridad en Colima

Colima, Colima.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, en coordinación con fuerzas federales, lograron la captura de una persona presuntamente vinculada a la agresión armada perpetrada contra Heriberto Morentín Ramírez, quien se desempeña como subsecretario de Operaciones de dicha dependencia estatal. Este avance en las investigaciones se produce pocas horas después de que se registrara el atentado la mañana de este martes 9 de diciembre en la capital del Estado.

El operativo de búsqueda y localización fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía Estatal, el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) y las Fuerzas Armadas. Mediante el seguimiento de cámaras y labores de inteligencia, las autoridades lograron ubicar al sospechoso dentro del municipio de Colima. Durante el procedimiento de detención, al individuo se le aseguraron diversos indicios que formarán parte de la carpeta de investigación.

Entre ellos se encuentran presuntas dosis de sustancias ilícitas. De acuerdo con la información proporcionada por la SSP, el detenido, cuya identidad se mantiene bajo reserva para no entorpecer el debido proceso, fue puesto inmediatamente a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima. Será esta instancia la encargada de analizar las pruebas presentadas y determinar su situación jurídica en las próximas horas.

En relación con la mecánica de los hechos, el ataque ocurrió cuando el funcionario se trasladaba hacia su centro de trabajo. Según los reportes preliminares, Morentín Ramírez circulaba por la avenida Ignacio Sandoval, a la altura del centro comercial Zentralia, en la zona norte de la ciudad, cuando fue interceptado. Aunque reportes extraoficiales iniciales sugerían la participación de un solo tirador, las pesquisas posteriores y el análisis de la escena han llevado a las autoridades a no descartar la participación de más personas.

Como parte de los resultados del despliegue táctico, también se confirmó el hallazgo y aseguramiento del vehículo que presuntamente fue utilizado por los agresores para cometer el ilícito. Este automóvil se encuentra ya bajo resguardo de las autoridades ministeriales para el levantamiento de huellas y pruebas periciales pertinentes. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad emitió un pronunciamiento condenando los hechos y reiterando el compromiso de cero impunidad.

Asimismo, informaron que el subsecretario Heriberto Morentín Ramírez se encuentra en condición estable tras el suceso. Por el momento, las corporaciones de los tres niveles de Gobierno mantienen un operativo activo y continúan con el cruce de información e inteligencia para localizar a otros posibles coautores materiales o intelectuales de este atentado contra la autoridad estatal.

Fuente: Tribuna del Yaqui