CÓDIGO ROJO en la colonia Sonora: BALACERA en Ciudad Obregón deja heridos y fuerte despliegue policial

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este martes 9 de noviembre de 2025, la violencia volvió a hacerse presente en Ciudad Obregón, luego de que se activara Código Rojo tras reportarse una intensa balacera sobre la calle Jacinto López, entre la 400 y Vicente Padilla, en la colonia Sonora. De acuerdo con información extraoficial, se registran dos lesionados de gravedad por impactos de bala.

De pronto, hace menos de una hora comenzó una fuerte movilización policiaca en el sector antes mencionado de la ciudad. Según datos preliminares, esto se debió a múltiples detonaciones; tras escuchar los balazos, el pánico se sembró entre los habitantes de la comunidad, a pesar de que a la escena arribaron rápidamente elementos de seguridad y también cuerpos de emergencia.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que en el enfrentamiento quedaron dos sujetos lesionados, quienes presuntamente son padre e hijo, uno de ellos fue identificado con el nombre de Fabián. Sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cuando alguna fuente oficial se pronuncie sobre el caso, pues este último dato aún no ha sido corroborado.

Se reporta que los heridos son padre e hijo

Los dos heridos fueron trasladados de inmediato a un hospital para su valoración, debido a que las laceraciones son considerables y ponen en riesgo sus vidas. Cabe destacar que la zona fue acordonada por agentes que iniciaron los trabajos correspondientes y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación. No se reportan detenidos ni sospechosos y el móvil del ataque continúa siendo un misterio.

#Seguridad | Feminicidio en Ciudad Obregón: Así fue la captura de Miguel 'N' presunto asesino de Angélica Lourdes uD83DuDEA8uD83DuDEBAhttps://t.co/HxBYKa83R1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 9, 2025

En otro asunto, la noche de este pasado lunes ejecutaron a dos mujeres jóvenes alrededor de las 19:30 horas en la colonia Libertad, sobre las calles Río San Fernando, entre Río Tula y Río Santa Cruz. Las féminas eran hermanas y fueron identificadas como Yulissa, de 20 años, y Daniela, de apenas 14. Sus cuerpos yacían sin vida sobre la banqueta, con impactos de bala en el cuerpo y la cabeza.

Fuente: Tribuna del Yaqui