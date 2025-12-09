Culiacán, bajo fuego: Balacera entre grupos criminales rivales deja un muerto y tres lesionados

Culiacán, Sinaloa.- Un enfrentamiento armado entre grupos criminales antagónicos tuvo lugar en calles del fraccionamiento Santa Fe, ubicado en el sector norte de Culiacán, Sinaloa, durante la tarde de este martes 9 de diciembre de 2025. De acuerdo con cifras preliminares, el violento hecho dejó como saldo un muerto y tres lesionados por proyectil de arma de fuego. Además, las autoridades lograron el aseguramiento de tres fusiles tipo 'cuerno de chivo', equipo táctico, cargadores y municiones.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, la balacera se registró alrededor de las 13:00 horas cuando dos células delictivas rivales se enfrentaron con disparos de arma larga. Trascendió que uno de los presuntos delincuentes fue detectado cuando se movilizaba a bordo de una camioneta Mazda cx3, tipo SUV, color tinto y modelo reciente, momento en el que se registró el intercambio de balas en el cruce de los bulevares Constelaciones y Santa Fe.

Hasta el momento el nombre de los lesionados y el fallecido no ha sido dado a conocer y solamente se informó que se trata de personas del sexo masculino de aspecto joven que resultaron heridos en el tiroteo y los cuales se trasladaron por sus propios medios a bordo del vehículo despojado a recibir atención médica a un hospital, donde uno de ellos falleció y tres más se reportan lesionados, dos de ellos de gravedad", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

#Actualización uD83DuDEA8uD83DuDE94| Enfrentamiento entre grupos armados en Santa Fe, #Culiacán, deja un hombre sin vida y tres heridos. pic.twitter.com/ttUKuvSBWd — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 9, 2025

Versiones extraoficiales indican que los tripulantes de una unidad automotriz, cuyas características no han sido reveladas, sorprendieron a los cuatros ocupantes de la Mazda cx3 y abrieron fuego contra ellos con fusiles de asalto, mientras que el conductor de la camioneta aceleró en sentido contrario por el bulevar Santa Fe, en el carril de oriente a poniente, para tratar de huir de la zona. Sin embargo, el chofer recibió al menos cuatro impactos de arma de fuego en el cuerpo y la espalda.

Elementos de la Policía Municipal, del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron un operativo para asegurar las armas y uno de los vehículos involucrados, el cual pactó contra un árbol del camellón que divide ambos carriles luego de que el conductor perdiera el conocimiento a causa de los disparos. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) de Sinaloa se mantiene a cargo de las investigaciones correspondientes.

