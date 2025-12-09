Culiacán, bajo fuego: Balacera entre grupos criminales rivales deja un muerto y tres lesionados

Culiacán, Sinaloa.- Un enfrentamiento armado entre grupos criminales antagónicos tuvo lugar en calles del fraccionamiento Santa Fe, ubicado en el sector norte de Culiacán, Sinaloa, durante la tarde de este martes 9 de diciembre de 2025. De acuerdo con cifras preliminares, el violento hecho dejó como saldo un muerto y tres lesionados por proyectil de arma de fuego. Además, las autoridades lograron el aseguramiento de tres fusiles tipo 'cuerno de chivo', equipo táctico, cargadores y municiones.
De acuerdo con información proporcionada por medios locales, la balacera se registró alrededor de las 13:00 horas cuando dos células delictivas rivales se enfrentaron con disparos de arma larga. Trascendió que uno de los presuntos delincuentes fue detectado cuando se movilizaba a bordo de una camioneta Mazda cx3, tipo SUV, color tinto y modelo reciente, momento en el que se registró el intercambio de balas en el cruce de los bulevares Constelaciones y Santa Fe.
Hasta el momento el nombre de los lesionados y el fallecido no ha sido dado a conocer y solamente se informó que se trata de personas del sexo masculino de aspecto joven que resultaron heridos en el tiroteo y los cuales se trasladaron por sus propios medios a bordo del vehículo despojado a recibir atención médica a un hospital, donde uno de ellos falleció y tres más se reportan lesionados, dos de ellos de gravedad", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.
Versiones extraoficiales indican que los tripulantes de una unidad automotriz, cuyas características no han sido reveladas, sorprendieron a los cuatros ocupantes de la Mazda cx3 y abrieron fuego contra ellos con fusiles de asalto, mientras que el conductor de la camioneta aceleró en sentido contrario por el bulevar Santa Fe, en el carril de oriente a poniente, para tratar de huir de la zona. Sin embargo, el chofer recibió al menos cuatro impactos de arma de fuego en el cuerpo y la espalda.
Elementos de la Policía Municipal, del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron un operativo para asegurar las armas y uno de los vehículos involucrados, el cual pactó contra un árbol del camellón que divide ambos carriles luego de que el conductor perdiera el conocimiento a causa de los disparos. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) de Sinaloa se mantiene a cargo de las investigaciones correspondientes.
Fuente: Tribuna del Yaqui