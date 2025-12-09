Detenido por intentar robar celulares en tienda de conveniencia en Nogales; trabajador lo retuvo

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado el pasado domingo 7 de noviembre de 2025, una persona del sexo masculino identificada como Saúl J. 'N.', de 27 años de edad, fue detenida tras ser señalado de haber cometido un robo en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Encinos, en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. Personal del establecimiento consiguió retener al sujeto hasta el arribo de elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, el hecho se registró alrededor de las 15:41 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a los uniformados sobre la presencia persona retenida por el presunto hurto de dos teléfonos celulares en dicha tienda situada sobre la calle Hondonada, perteneciente al mencionado asentamiento humano.

En el lugar de los hechos, los agentes se entrevistaron con el encargado del negocio, quien relató que el detenido había solicitado a los trabajadores ver de los dispositivos móviles que se encuentran a la venta. Sin embargo, una vez que los tuvo en su poder, el presunto ladrón salió corriendo del local, por lo que uno de los empleados lo comenzaron a seguir hasta darle alcance metros adelante, en donde fue sometido hasta la llegada de los policías municipales.

Saúl J. 'N.', de 27 años de edad, fue detenido tras ser sorprendido robando en una tienda de conveniencia de Nogales.

Al tener conocimiento de lo sucedido, los agentes procedieron con la detención del sospechoso, quien posteriormente fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, instancia adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Los artículos también fueron entregados a las autoridades correspondientes, las cuales se encargarán de las investigaciones para definir la situación jurídica del sujeto.

En otro caso similar registrado el miércoles 3 de diciembre en Nogales, una persona del sexo masculino fue detenida en el interior de un establecimiento comercial, en donde supuestamente intentaba ejecutar un robo. Esto sucedió en la colonia Álamos, en donde se encuentra una sucursal de la cadena de tiendas Waldo's, actualmente clausurada. Elementos policíacos lo detuvieron y lograron asegurar la mercancía.

Los dos teléfonos celulares quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui