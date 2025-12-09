Ejecutan a joven ciclista al norte de Hermosillo; sicarios lo persiguieron y le dispararon

Hermosillo, Sonora.- Durante la noche de este martes 9 de diciembre, se registró una intensa movilización policiaca y de servicios de emergencia en la zona norte de Hermosillo, tras reportarse un ataque armado que culminó con la muerte de una persona del sexo masculino. Los hechos ocurrieron en la colonia Norberto Ortega, un sector que fue asegurado por las fuerzas del orden para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información obtenido, el incidente tuvo lugar poco después de las 19:00 horas. La víctima se desplazaba a bordo de una bicicleta cuando, según testigos, comenzó a ser perseguida por los tripulantes de un vehículo tipo sedán. La persecución concluyó en las calles Rancho Viejo y Alberto Maldonado, donde los agresores dieron alcance al ciclista y accionaron armas de fuego en su contra, para posteriormente huir.

Las detonaciones alertaron a los vecinos del sector, quienes realizaron el reporte a la línea de emergencias 911. En respuesta al llamado, arribaron al sitio paramédicos, quienes localizaron al hombre joven tendido sobre la terracería, junto a su bicicleta. Tras realizar la valoración médica pertinente, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales producto de las heridas sufridas. Hasta el momento, se desconoce su identidad.

La escena del crimen fue resguardada bajo un estricto perímetro de seguridad conformado por elementos de distintas corporaciones. En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública y agentes de la Policía Municipal, quienes custodiaron el área para preservar los indicios balísticos y permitir el trabajo de los especialistas.

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentaron en el sitio para procesar la escena del crimen y recabar la evidencia necesaria para la carpeta de investigación. Asimismo, trascendió información extraoficial sobre el hallazgo de un vehículo abandonado en otro punto de la ciudad que podría estar vinculado con los hechos, sin embargo, las autoridades no han confirmado esta información.

Paramédicos acudieron para brindar atención médica a la víctima

Tampoco hay reporte de personas detenidas involucradas en el ataque. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para su identificación y los trámites legales conducentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui