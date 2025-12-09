Era chofer de una aplicación: Pierde la vida hombre tras un ataque a balazos al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde de este martes 9 de diciembre de 2025, un chofer de una aplicación fue víctima de un ataque a balazos cuando circulaba por calles de la colonia Antonio Rosales, ubicada al sur del municipio de Culiacán, Sinaloa. El sujeto presentó múltiples lesiones en el cuerpo provocadas por proyectil de arma de fuego, por lo que murió mientras recibía atención médica especializada en un hospital de la localidad.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, la agresión armado ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando el hoy occiso, identificado como Luis Benito 'N.', de 39 años de edad, circulaba a bordo de un automóvil Nissan March, color blanco, en las inmediaciones del CBTis 224, muy cerca del boulevard Albert Einstein y la calle Ferrocarrilera, en donde sujetos armados le salieron al paso y abrieron fuego en su contra.

El fallecido fue identificado con el nombre de Luis Benito ‘N’, de 39 años, de quien se dijo se dedicaba a realizar viajes en automóvil en una conocida aplicación. Y trascendió que se dirigía a su domicilio cuando fue atacado a balazos", explicó el medio anteriormente citado.

uD83DuDE94uD83DuDEA8| Atacan a balazos a conductor de plataforma de viajes cuando viajaba en un March blanco en la Antonio Rosales de #Culiacán, a espaldas del Cbtis 224. pic.twitter.com/xlkMq9CA5b — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 9, 2025

Tras el ataque, los gatilleros emprendieron la huida en un vehículo desconocido, mientras que el afectado aún contaba con signos vitales al momento del arribo de las autoridades de seguridad y los cuerpos de auxilio. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y realizaron el traslado del individuo a un nosocomio cercano. Fue aproximadamente media hora después de la agresión, personal médico confirmó el deceso del masculino.

Luego de ser notificado, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se movilizó a la unidad médica, en donde se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. En el lugar de los hechos quedó el vehículo que conducía el fallecido, por lo que el área fue asegurada para preservar las evidencias y cumplir con las respectivas pesquisas. El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que se le practicará la autopsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui