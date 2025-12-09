Eran hermanas: Identifican a las jóvenes asesinadas en la colonia Libertad; una tenía 14 años

Ciudad Obregón, Sonora.- Fueron identificadas las dos hermanas asesinadas la noche de este lunes 8 de diciembre de 2025 en la colonia Libertad, ubicada al surponiente de Ciudad Obregón, en un ataque armado que conmocionó a la comunidad cajemense. Las víctimas fueron reconocidas como Yulissa, de 20 años, y Daniela, de apenas 14 años, confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

El doble homicidio ocurrió alrededor de las 19:30 horas en el cruce de las calles Río Santa Cruz y San Fernando, donde vecinos reportaron al 911 múltiples detonaciones de arma de fuego. Al llegar, elementos policiacos encontraron a las jóvenes tendidas sobre la banqueta, sin signos vitales. Paramédicos de Cruz Roja realizaron la revisión correspondiente, pero nada pudieron hacer para salvarles la vida.

Tras la confirmación del deceso, la zona fue acordonada por la Policía Municipal, la Policía Estatal (PESP) y la Guardia Nacional, de acuerdo con los protocolos de preservación de la escena. Más tarde, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron el levantamiento de indicios y el procesamiento del área.

El caso ha causado profunda indignación, debido a la corta edad de una de las víctimas y a que ambas eran hermanas. Los cuerpos fueron trasladados por personal del Servicio Médico Forense (Semefo), mientras que la Fiscalía de Sonora continúa con las investigaciones para esclarecer el ataque y dar con los responsables. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Madre de las menores es interna del Cereso

La activista y promotora cultural de Cajeme, Mara Romero, creadora del proyecto 'La Letra Escarlata', confirmó que la madre de las jóvenes asesinadas es una interna del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón. Romero, quien lleva años trabajando en la reinserción social de cientos de mujeres en los Ceresos de todo Sonora, dio a conocer que la madre recibió la noticia dentro del penal.

A través de una publicación en sus redes sociales, la activista pidió a la comunidad evitar juicios hacia las mujeres que ya enfrentan múltiples condenas, y llamó a reflexionar sobre la falta de programas de salud mental y prevención en la región. "Yo suplico a la sociedad acompañar, no juzgar; comprender, no señalar; escuchar, no deshumanizar. Estas jóvenes no murieron por 'mala vida'. Murieron porque vivimos en un país que deja a las niñas, a las mujeres y a los pobres siempre al final de la fila. Que esta tragedia no se convierta en otra estadística que mañana olvidemos", escribió en sus redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui