Estaba comiendo con su familia: Asesinan a joven de 19 años relacionado con La Unión Tepito

Ciudad de México.- Durante el fin de semana, un joven de 19 años de edad, identificado como Tristán Donovan Hernández Vargas, fue asesinado a balazos en calles de la colonia Morelos, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Según las autoridades capitalinas, sujetos armados interceptaron al hoy occiso cuando se encontraba comiéndose una torta, en compañía de sus familiares y sus amigos, momento en el que le dispararon hasta privarlo de la vida.

De acuerdo con un informe oficial, Tristán Donovan era identificado como presunto integrante del UJ-40, un brazo armado de La Unión Tepito que se encarga de reclutar jóvenes de entre 15 y 20 años para que trabajen como sicarios. Apenas en septiembre del presente año, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al fallecido, junto con otros cuatros jóvenes, a quienes se les aseguraron múltiples dosis de droga y un arma de fuego.

En aquella ocasión, la detención de Tristán Donovan y sus compañeros se ejecutó durante una ronda de patrullaje por la colonia Emilio Carranza, cuando un civil alertó a los uniformados sobre un grupo de sujetos que manipulaba una pistola. Los agentes se movilizaron al cruce de las calles Ferrocarril de Cintura y Plomeros, en donde localizaron a los sospechosos, quienes intentaron huir del lugar cuando notaron la presencia policial en el área.

Tras una breve persecución, la víctima mortal, así como otros jóvenes identificados como Gael Gil Villafuerte, de 18 años; Dilan Ricardo Musiño Martínez, de 18 años; Jorge Gil Villafuerte, de 22 años, y Donovan Calef Hernández Pliego, de 19 años. En aquel momento, los oficiales aseguraron 35 dosis de 'crystal', 29 de marihuana así como un arma de fuego y nueve cartuchos, por lo que los detenidos y los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la alcaldía Venustiano Carranza.

TRAFICANTES y MATONES de LA UNIÓN

Operan un punto de drogas en límites de La Morelos.

Trafican, balean…

Agentes de @SSC_CDMX Sector Consulado los hallaron ayer armados, con drogas…

Así acabaron todos. pic.twitter.com/RPYU8GTzGk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 18, 2025

¿Qué es la UJ-40?

La UJ-40 está conformada principalmente por jóvenes entre los 15 y 20 años de edad, quienes además de trabajar como sicarios de La Unión Tepito, están detrás de delitos como extorsión, narcomenudeo y asesinatos en la capital del país. El acrónimo hace referencia a La Unión Tepito (U), su fundador Johan Gael 'N.' (J) y la vecindad número 40 de la colonia Morelos (40), ubicada entre las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

La célula delictiva, según fuentes policiales, tiene como fundador a un joven identificado como Johan Gael 'N.', también conocido como 'El Jefecito'. El supuesto delincuente, luego de ser capturado por autoridades capitalinas, presuntamente confesó que formó el grupo criminal por instrucciones de un alto mando del cártel tepiteño que opera desde la cárcel y que ha sido identificado como Roberto 'N.', alias 'El Betito'.

Fuente: Tribuna del Yaqui