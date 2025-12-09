Estaba pintado una casa: Atacan a balazos a 'El Chuto' en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En una mañana violenta de este martes 9 de diciembre de 2025, un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego en el sector nororiente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, cuando estaba pintando la fachada de un domicilio, aparentemente el suyo. En ese momento, el individuo fue atacado por sujetos armados que se movilizaban a bordo de un vehículo desconocido, movilizando a las diferentes corporaciones policíacas.

De acuerdo con un informe preliminar, el ataque armado tuvo lugar en el cruce de las calles Lorenzo Barcelata y Abelardo L. Rodríguez, en la colonia Cajeme, una de las demarcaciones más violentas de la localidad. De forma extraoficial se dijo que el hoy occiso era conocido como 'El Chuto', de entre 40 y 45 años de edad. A través de las líneas de emergencias, vecinos de la zona reportaron detonaciones y solicitaron la presencia de las autoridades competentes.

Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) arribaron al sitio, en donde hallaron al masculino con impactos de bala en su cuerpo. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y, tras lograr estabilizarlo, lo trasladaron a un hospital cercano de la región para que reciba atención médica especializada. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la gravedad de las lesiones que sufrió.

Se registra un nuevo ataque armado en la colonia Cajeme, al nororiente de Ciudad Obregón.

El área quedó acordonada con cinta amarilla, mientras que elementos del Ejército Mexicano estuvieron resguardando el perímetro. Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de las primeras indagatorias del caso, así como de la recolección de los indicios en el lugar de los hechos. No se han reportado personas detenidas a causa de esta agresión armada, pero se trabaja para esclarecer el suceso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continúa con la integración de la carpeta de investigación en este nuevo hecho violento en la colonia Cajeme. En este mismo sector, una mujer agente de la Policía Estatal fue víctima de un ataque con un objeto punzocortante durante la noche del lunes 8 de diciembre. Trascendió que la oficial realizó un procedimiento de revisión y, previo a la agresión, el responsable mostró una actitud evasiva a la inspección.

#Seguridad | Intentarían apuñalar a mujer policía de la PESP; agresor habría sido detenido a balazos en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón uD83DuDEA8uD83DuDE94https://t.co/f6MUPUCUy9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui