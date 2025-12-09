Explosión en Guanajuato: Atentan contra la vivienda de la coordinadora de Seguridad Pública

Santiago Maravatío, Guanajuato.- Autoridades del estado de Guanajuato abrieron una carpeta de investigación tras los hechos registrados la noche del pasado lunes 8 de diciembre en el municipio de Santiago Maravatío, donde se reportó la detonación de un artefacto explosivo en la vivienda de la coordinadora operativa de Seguridad Pública Municipal. El hecho violento tuvo lugar en una vivienda situada sobre la avenida Zaragoza, entre las calles Comonfort y Naciones Unidas.

Tras recibir el reporte sobre la presencia y posterior detonación de un objeto sospechoso, se desplegó una movilización de los cuerpos de seguridad locales y estatales para asegurar el perímetro y evaluar la situación. De acuerdo con el informe emitido por la Secretaría de Seguridad y Paz, el suceso resultó únicamente en daños materiales a la propiedad; se confirmó que la funcionaria pública se encuentra ilesa y no se registraron civiles ni personal de seguridad heridos.

La línea de investigación principal sugiere que se trató de una agresión dirigida específicamente contra la servidora pública, aunque las autoridades han mantenido reserva sobre los motivos o el contexto previo al ataque mientras se recaban las pruebas necesarias. Un punto clave en las indagatorias actuales se centra en la mecánica del lanzamiento del explosivo. Hasta el momento, no se ha descartado la hipótesis del uso de tecnología aérea no tripulada (drones) para cometer el delito.

Por tal motivo, se está a la espera de los dictámenes periciales especializados en balística y explosivos que permitan confirmar o desestimar esta teoría técnica. Ante la naturaleza del incidente, el Gobierno del Estado informó que se ha activado un protocolo de coordinación permanente con las autoridades federales. En este esfuerzo participa activamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la cual brinda apoyo para reforzar la seguridad en la zona y colaborar en el análisis del artefacto utilizado.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato asumió el control de las diligencias ministeriales. Agentes de investigación criminal y peritos se encuentran procesando la escena para recolectar indicios que permitan esclarecer la mecánica de los hechos, así como identificar y localizar a los autores materiales e intelectuales de este acto ilícito, garantizando el debido proceso legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui