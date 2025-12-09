Feminicidio en Ciudad Obregón: Así fue la captura de Miguel 'N' presunto asesino de Angélica Lourdes

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que agentes de la corporación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel 'N', de 28 años, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio en agravio de Angélica Lourdes 'N', cuyo cuerpo fue localizado el pasado 24 de noviembre en la colonia Las Haciendas, en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

La detención ocurrió alrededor de las 05:00 horas de este martes 9 de diciembre de 2025 durante un cateo efectuado en un predio situado en la salida de Ciudad Obregón hacia Navojoa. Dicho operativo se realizó tras diversos actos de investigación que permitieron ubicar al imputado.



Según la carpeta de investigación, la víctima fue encontrada sin vida el 24 de noviembre dentro de un domicilio de la mencionada colonia, donde habría sido privada de la vida por asfixia. El cateo y la captura fueron ejecutados por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), siguiendo los protocolos legales y respetando los derechos humanos. La FGJES señaló que, una vez celebrada la audiencia de formulación de imputación, se dará a conocer información adicional sobre el caso.

#ÚltimaHora | La @fgjesonora confirmó la captura de Miguel Ángel “N”, de 28 años, señalado como probable responsable del feminicidio de Angélica Lourdes, el pasado 24 de noviembre en la colonia Las Haciendas, en Ciudad Obregón.



La detención se realizó este martes durante un… pic.twitter.com/xGbjGf6O7z — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui