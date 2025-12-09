FGJES investiga asesinato de hermanas en Ciudad Obregón; sus padres están en el Cereso por narcomenudeo

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de que el pasado lunes 8 de diciembre de 2025 se registró el asesinato de dos mujeres, una de ellas menor de edad, en la colonia Libertad, al suroriente de Ciudad Obregón, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que ambas víctimas son hermanas y que las investigaciones por el crimen ya están en marcha. Además, dio a conocer que los padres de las menores se encuentran en el Centro de Reinserción Social (Cereso) por el delito de narcomenudeo.

La FGJES dijo que lleva las indagatorias por el homicidio de las dos mujeres ocurrido en la colonia Libertad; las víctimas fueron identificadas como Julisa 'N', de 19 años, y su hermana de 14 años. "De acuerdo con las primeras investigaciones, ambas salieron caminando del domicilio de familiares con rumbo a una tienda cuando fueron alcanzadas por un vehículo sedán del cual descendieron sujetos que las agredieron directamente con disparos de arma de fuego", dio a conocer la dependencia en un boletín informativo.

Según los hechos, el doble homicidio ocurrió alrededor de las 19:30 horas en el cruce de las calles Río Santa Cruz y San Fernando, donde vecinos reportaron al 911 múltiples detonaciones de arma de fuego. Al llegar, elementos policiacos encontraron a las jóvenes tendidas sobre la banqueta, sin signos vitales. Paramédicos de Cruz Roja realizaron la revisión correspondiente, pero nada pudieron hacer para salvarles la vida.

La autoridad estableció, como parte de las diligencias iniciales, una línea de investigación prioritaria vinculada a un entorno criminógeno familiar y actividades de narcomenudeo, ya que la madre de las jóvenes, Silvia 'N', fue detenida por el delito de narcomenudeo el pasado 11 de noviembre de 2025 y se encuentra actualmente recluida en el Cereso en Ciudad Obregón. A estos datos se suma que, adicionalmente, se confirmó que el padre de las víctimas, Rey Francisco 'N', también se encuentra detenido por el delito de narcomenudeo.

Por último, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que trabaja con celeridad para dar con los responsables de este doble homicidio y reiteró su compromiso de combatir a los generadores de violencia que reclutan y afectan a la juventud en la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui / FGJES