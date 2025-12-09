La búsqueda acabó: Localizan sin vida a menor desparecido desde hace casi un mes en Cajeme

Cajeme, Sonora.- Este martes 9 de diciembre de 2025, el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC confirmó que fue localizado sin vida José Efraín Jocobi Arce, un menor de 14 años de edad que se encontraba en calidad de desaparecido desde el pasado 13 de noviembre del presente año. De acuerdo con la información proporcionada, el adolescente fue visto por última vez en un predio abandonado que se ubica en la localidad de Granjas Mica, perteneciente al municipio de Cajeme, Sonora.

A través de una publicación en su página oficial de Facebook, el colectivo expresó sus condolencias para la familia de la víctima, al mismo tiempo que exigió justicia a las autoridades competentes por la lamentable muerte de José Efraín, cuyos detalles por el momento se desconocen. Los restos del menor fueron entregados a sus seres queridos el pasado jueves 4 de diciembre, según lo que reportan algunos medios de comunicación de la localidad.

Eras sólo un niño, un niño que no tuvo la fortuna ni la posibilidad de crecer. Por más bien o mal que haya andado, no somos quienes para juzgar ni para señalar… era sólo un niño, un niño que posiblemente haya crecido en un entorno violento, con recursos limitados, sin acceso a la educación, que no se haya sentido valorado por su familia o, incluso, haya caído en el consumo de drogas".

Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Hoy son días de violencia en los que no se respetan ni niños, ni adolescentes, ni hombres, ni mujeres… la delincuencia está rebasando los límites, hay que ser más empáticos ante todos estos acontecimientos", se puede leer en un fragmento de la publicación que compartió el grupo de madres buscadoras para despedir al joven.

Finalmente, el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC expresó que esta ola de violencia que se vive en la región no es nueva, pues ya son años que la tranquilidad de los ciudadanos se ha afectado por distintos hechos de esta índole. Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora se han pronunciado al respecto de esta trágica noticia.

