La cuarta balacera del día: Asesinan a hombre en plena colonia Centro de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia volvió a hacerse presente en el municipio de Cajeme la tarde de este martes 9 de diciembre, cuando autoridades de los tres niveles de Gobierno se movilizaron hacia la colonia Centro, de Ciudad Obregón, tras el reporte de una agresión armada. Este suceso, que tuvo lugar poco antes de las 16:00 horas, representa la cuarta balacera registrada en la ciudad en lo que va de este mismo día.

Los hechos violentos ocurrieron sobre las calles Tabasco, entre Allende y Náinari. De acuerdo con los primeros reportes, varias detonaciones de arma de fuego se escucharon en la zona, lo que alertó a transeúntes y comerciantes. El ataque lo perpetraron presuntos sicarios por fuera de una clínica de belleza, lugar donde quedó tendida la víctima sobre la banqueta. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios

Sin embargo, tras revisar al hombre atacado, confirmaron su muerte, cuya identidad se desconoce hasta este momento. La escena del crimen fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes acordonaron el área para preservar los indicios balísticos y permitir el trabajo de las autoridades ministeriales.

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron para realizar el procesamiento de la escena e iniciar las indagatorias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites legales de rigor. Con este homicidio, la cifra de personas ejecutadas en el municipio de Cajeme sube a 10 en lo que va del mes de diciembre.

El cuerpo del fallecido quedó tendido sobre la banqueta

Fuente: Tribuna del Yaqui