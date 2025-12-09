Llevaba pistola cargada y marihuana: Dictan sentencia a sujeto detenido al norte de Sonora

Ímuris, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación estatal en Sonora, informó sobre una sentencia dictada en contra una persona que fue encontrada responsable en delitos del orden federal. La resolución judicial se obtuvo de un procedimiento abreviado, en el cual se acreditó la culpabilidad del imputado en delitos contra la salud, así como por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los hechos tuvieron lugar en el municipio de Ímuris, Sonora. De acuerdo con la carpeta de investigación, el operativo fue resultado de la coordinación entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y agentes de la Guardia Nacional (GN). Durante labores de vigilancia en las inmediaciones de la colonia El Greco, las fuerzas de seguridad interceptaron a un individuo identificado como Kevin B., quien se desplazaba a bordo de un vehículo.

Tras realizar una inspección precautoria, los uniformados aseguraron un frasco que contenía un total de 745 gramos con 200 miligramos de marihuana. De la misma manera, se incautó un arma de fuego tipo pistola, la cual contaba con su respectivo cargador y un cartucho útil. El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) en Sonora.

Dicha autoridad se encargó de integrar la carpeta de investigación y presentar los datos de prueba necesarios ante la autoridad judicial. Tras evaluar la evidencia, el juez de la causa dictó una pena privativa de la libertad de cuatro años, cuatro meses y 15 días de prisión, sumada a una sanción económica de 120 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

La FGR señaló que con este resultado reitera su compromiso institucional de investigar y perseguir los ilícitos federales para garantizar la seguridad jurídica. Asimismo, la dependencia mantiene abiertos sus canales de comunicación para la ciudadanía, exhortando a realizar denuncias anónimas las 24 horas del día a través de la línea telefónica 6622-89-70-45 de la Ventanilla Única de Atención, o bien, mediante el correo electrónico vua.sonora@fgr.org.mx.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR