Lo paran por una infracción de tránsito y le descubren envoltorios de crystal en Nogales

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Nogales realizaron la detención de un hombre identificado como Francisco J., de 44 años de edad, tras localizar entre sus pertenencias una sustancia con las características físicas de la metanfetamina. El aseguramiento tuvo lugar la mañana de ayer lunes 8 de diciembre durante un recorrido de vigilancia preventiva en las inmediaciones de la colonia Las Haciendas.

De acuerdo con el informe emitido por la corporación de seguridad, los hechos se registraron sobre el bulevar 2000, específicamente a la altura de la zona conocida como los "abastos de la bajadita". Los agentes, que efectuaban patrullajes de rutina por el sector, detectaron un vehículo tipo sedán de color negro que circulaba con una infracción visible al reglamento de tránsito, consistente en una luz trasera en mal estado.

Ante dicha anomalía, los oficiales procedieron a marcar el alto a la unidad para notificar al conductor sobre el acto de molestia. Durante la interacción, los uniformados percibieron que el automovilista mostraba un comportamiento nervioso y una actitud evasiva, lo que motivó a solicitarle autorización para efectuar una inspección corporal y una revisión al interior del automóvil. El ciudadano accedió de manera voluntaria a la petición policial.

Fue durante esta revisión preventiva que se le encontró en posesión de la presunta sustancia ilícita, por lo cual, se procedió a la detención de Francisco J. Tanto el detenido como la materia asegurada fueron trasladados y puestos a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, autoridad que se encargará de realizar las investigaciones pertinentes para definir su situación jurídica conforme a derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui