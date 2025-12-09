Localizan cuerpo sin vida en complejo de departamentos en Hermosillo; tenía impactos de bala

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este martes 9 de diciembre de 2025 se registró una movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas en el sector surponiente de Hermosillo, Sonora, en donde se reportó el hallazgo de una persona sin vida en un complejo de departamentos que se sitúa en la colonia Palo Verde. Las autoridades indicaron que la víctima mortal, aparentemente un masculino, presentaba impactos de bala, por lo que se investiga si se trató de un homicidio o si se quitó la vida.

Según información de medios locales, alrededor de las 10:00 horas, vecinos del lugar reportaron la presencia de un civil que ya no presentaba signos vitales, por lo elementos policíacos y paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el sitio. Una vez en el lugar, los socorristas revisaron a la persona, cuya identidad y datos generales se desconocen, presentaba lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego que le causaron la muerte instantáneamente.

La localización del cuerpo ocurrió en la intersección de avenida Carmen Serdán y Emiliano Zapata, en la mencionada demarcación. Una vez que se constató el deceso, el área quedó acordonada con cinta amarilla y fue resguardada por elementos de la Policía Municipal, así como por efectivos del Ejército Mexicano. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizó las averiguaciones previas para establecer las causas del fallecimiento.

Hallan a persona sin vida en la colonia Palo Verde, al surponiente de Hermosillo.

Personal de los Servicios Periciales se encargó de procesar la escena para que finalmente el cadáver fuera retirado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará a la espera de ser identificado para ser entregado a sus familiares. Residentes de la zona reportaron que se escucharon detonaciones en el transcurso de la madrugada y posteriormente se encontró a la persona sin vida en el interior de una habitación que se encuentra en el segundo piso.

Cabe recordar que el pasado martes 2 de diciembre, otro cuerpo sin vida fue localizado en un cerro que se ubica detrás de la colonia Palo Verde. En el cruce de calle Paloma y callejón del Cerro se reportó la presencia de un hombre muerto, es por ello que las autoridades se presentaron en el sitio. Agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos participaron en las labores.

#Seguridad | Nuevo HOMICIDIO en Sonora: Hallan el cuerpo de hombre en cerro de Hermosillo; lo habrían baleado uD83DuDEA8https://t.co/DLHASPcpxK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui