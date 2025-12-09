Mañana violenta en CDMX: Con 8 balazos, asesinan a un hombre en plena vía pública

Ciudad de México.- Los homicidios siguen a la orden del día en la capital mexicana. La mañana de este martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un fuerte operativo en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que se alertara sobre un ataque armado en plena vía pública, el cual dejó como saldo una persona sin vida y un lesionado.

Según los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron hoy, martes 9 de diciembre de 2025, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local, sobre la avenida Congreso de la Unión, en la colonia Emilio Carranza. En ese punto, un joven de aproximadamente 25 años se desplazaba a bordo de una bicicleta eléctrica cuando, según testigos, fue interceptado por dos sujetos que circulaban en una motocicleta azul.

De momento, se desconoce la identidad de la víctima. Foto: Facebook

Sin mediar palabra, uno de los ocupantes abrieron fuego en al menos 8 ocasiones contra la víctima, lo que provocó que esta cayera al asfalto; en tanto, los presuntos sicarios huyeron hacia una dirección desconocida. Vecinos que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Minutos después, unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio y encontraron al joven tendido sobre la vía pública, ya sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas, por lo que cubrieron su cuerpo con una sábana azul. Los oficiales aseguraron la zona y comenzaron con el acordonamiento para preservar los indicios balísticos, mientras solicitaban apoyo de servicios periciales.

Al menos tres ocasiones le dispararon a un hombre de 35 años que viajaba en esta bicicleta eléctrica en la col. Emilio Carranza, @A_VCarranza.

La @SSC_CDMX no reporta detenidos. #Video uD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD https://t.co/ybvz4BvuZW pic.twitter.com/Zy2MfqCRJ4 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) December 9, 2025

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) se hizo presente para realizar el levantamiento del cuerpo y el análisis preliminar de la escena, donde se localizaron varios casquillos percutidos que ya fueron agregados a una nueva carpeta de investigación. Aunque a la fecha de publicación de esta nota no se ha informado sobre personas detenidas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene labores de búsqueda para dar con los responsables del ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui