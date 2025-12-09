Mataron a recién nacido y a adulto en Hermosillo; ahora pasarán toda la vida tras las rejas

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la culminación de un proceso judicial que resultó en una sentencia de 98 años, 1 mes y 15 días de prisión contra dos individuos acusados de homicidio en la capital del estado. Los sentenciados, identificados como Martín Ernesto 'N', de 50 años de edad, y Javier Emilio 'N', de 39 años, fueron hallados penalmente responsables de los delitos de homicidio infantil y homicidio calificado con premeditación y ventaja.

Las víctimas de estos hechos fueron un adulto, identificado como Gustavo Elit 'N', y un bebé de apenas 23 días de nacido. Además de la pena de cárcel, el Tribunal determinó sanciones económicas que incluyen una multa global de 93 mil 48 pesos con 48 centavos, así como el pago de 101 mil 475 pesos con 84 centavos destinados a la reparación del daño moral en favor de los familiares directos de los fallecidos.

La resolución judicial se derivó de un juicio oral que comenzó el 18 de noviembre de 2025. Durante el proceso, se realizó el desahogo de pruebas testimoniales los días 19 y 20 de noviembre, procediendo con los alegatos de clausura el 1 de diciembre. Finalmente, el procedimiento concluyó el pasado 2 de diciembre con el fallo condenatorio y la audiencia de individualización de las sanciones correspondientes.

De acuerdo con la carpeta de investigación presentada ante el juez, los hechos ocurrieron la noche del 23 de febrero de 2023, aproximadamente a las 22:00 horas. El incidente tuvo lugar en un puesto de venta de alimentos situado en la colonia El Ranchito, de Hermosillo. Según la reconstrucción de los hechos, los hoy sentenciados arribaron al lugar en compañía de otros sujetos a bordo de varios vehículos, portando armas de fuego con las que intimidaron a los presentes.

El objetivo directo del ataque fue Gustavo Elit 'N', quien fue agredido inicialmente dentro del establecimiento y, tras intentar escapar, fue alcanzado y herido fatalmente por los disparos. Durante la retirada de los agresores, se realizaron detonaciones adicionales hacia el exterior del local. Estos disparos impactaron un vehículo estacionado donde una familia resguardaba al menor de 23 días de nacido. El infante recibió un impacto de bala y, pese a ser trasladado para recibir atención médica de urgencia, falleció horas más tarde a consecuencia de las lesiones.

Para lograr esta condena, fue fundamental la labor de integración realizada por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), junto con peritos forenses y el Ministerio Público. El caso se sustentó en un análisis técnico que incluyó pruebas de balística, dictámenes periciales y testimonios recabados bajo protocolo legal, elementos que permitieron al Tribunal establecer sin lugar a dudas la participación activa de Martín Ernesto 'N' y Javier Emilio 'N' en los ilícitos descritos.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora