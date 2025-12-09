Mazatlán–Durango suma otro caso: Encuentran dos cuerpos en cobijas; la zona acumula varios hallazgos

Concordia, Sinaloa.- La mañana de este martes 9 de diciembre de 2025 se realizó un macabro hallazgo exactamente en el kilómetro 199+200 de la autopista Mazatlán-Durango, luego de que automovilistas que circulaban por la zona se percataran de la presencia de dos bultos sobre la carretera. Al sospechar de un posible crimen, de inmediato se comunicaron al número de emergencias 911.

Después de algunos minutos arribaron al sitio elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, quienes confirmaron que lamentablemente se trataba de dos cuerpos sin vida. Sin embargo, eso no era todo, ya que, según medios locales, los cadáveres estaban envueltos en cobijas y presentaban claras huellas de violencia. El área fue acordonada a la espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que realizara las diligencias correspondientes.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen por completo las identidades de las víctimas. No obstante, en este medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización, pues se espera que en las próximas horas las autoridades locales emitan un comunicado. Cabe destacar que, en los dos últimos días, se han localizado en las cercanías de este sector siete víctimas de homicidio.

No hay detenidos

De hecho, como se informó en TRIBUNA, este pasado lunes 8 de diciembre de 2025 se efectuó un fuerte despliegue de seguridad por el hallazgo de cinco cadáveres en la autopista Durango–Mazatlán; aunque en ese caso, los primeros respondientes fueron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes realizaban patrullajes de vigilancia y constataron que se trataba de restos humanos.

#Seguridad | Niño de 3 años es embestido por una camioneta en Nogales; habría salido solo de su hogar uD83DuDEA8https://t.co/rDRamFs0F7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 9, 2025

Por supuesto, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en la ciudad de Mazatlán, donde se buscará identificarlos mediante diversas pruebas. Por su parte, la Fiscalía estatal ya abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso. Una vez más se evidencia que los índices de violencia en el estado de Sinaloa continúan dejando a su paso víctimas mortales.

Fuente: Tribuna del Yaqui