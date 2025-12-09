Ciudad Obregón, Sonora.- El presunto feminicida de Lourdes Angélica habría engañado a su familiar tras haber asesinado a la joven, pues de acuerdo a lo dado a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Miguel Ángel 'N' permaneció todo el día en la recámara de la víctima para ocultar el crimen y mintió sobre el paradero de la joven. La FGJES lo presentó ante un juez, logrando prisión preventiva justificada por feminicidio.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de este 2025, cuando Lourdes Angélica llegó a su vivienda acompañada del imputado. Ambos ingresaron a la recámara y ya no salieron. Mientras la familia buscaba explicaciones, el presunto feminicida se encerró para ocultar el crimen y bloqueó el acceso, mintiendo incluso a la madre de la víctima. Según las investigaciones, Miguel Ángel 'N' le dijo a la madre de la víctima que había salido y se llevó el celular.

Miguel 'N' se escondió en recámara de Lourdes Angélica tras matarla; FGJES da detalles y obtiene prisión preventiva

Fue hasta el lunes 24 de noviembre que la madre presentó una denuncia por desaparición, sin saber que su hija ya había sido asesinada. Al enterarse de la denuncia y de la llegada del hermano de Lourdes, Miguel Ángel 'N' huyó para evadir la justicia. El hermano de la víctima encontró el cuerpo de Lourdes Angélica debajo de la cama, boca abajo. El dictamen forense indicó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación. La FGJES detalló que el imputado actuó con intención directa de privar de la vida a la víctima, en un contexto de violencia previa que aumentaba su vulnerabilidad, consolidando la calificación jurídica de feminicidio.

Miguel Ángel 'N' fue capturado en la madrugada de este martes 9 de diciembre en un cateo realizado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en un predio en la salida de Ciudad Obregón hacia Navojoa. La continuación de la audiencia se programó para el 12 de diciembre, cuando se definirá la situación jurídica del imputado. La FGJES reafirma su compromiso de garantizar justicia a las víctimas y sus familias y de combatir la violencia contra las mujeres en Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui