Niño de 3 años es embestido por una camioneta en Nogales; habría salido solo de su hogar

Nogales, Sonora.- La tarde del pasado lunes 8 de diciembre de 2025 ocurrió otra desgracia en la ciudad de Nogales, Sonora. En esta ocasión, un pequeño de tan solo tres años fue arrollado por una camioneta Nissan X-Trail cuyo conductor no se percató de que el menor intentaba cruzar la vialidad. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron sobre la calle Bartolomé, en la colonia San Carlos.

Aparentemente, por un descuido el niño salió de su hogar y, al no ser visto por nadie, aprovechó para intentar pasar al otro lado de la calle, pero justo en ese preciso instante un vehículo pasó y lamentablemente lo atropelló. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo si el conductor fue detenido; sin embargo, en nuestro medio estaremos atentos a cualquier actualización que surja en las próximas horas.

Por lo pronto, se confirmó que el menor tuvo que ser trasladado de emergencia a un nosocomio de la zona para recibir atención médica. En lo que respecta a su estado de salud, este continúa siendo un total misterio. En cuanto a la labor de las autoridades, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ya inició las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

Se hace un llamado a extremar precauciones al cuidar a un niño, pues en tan solo un segundo pueden desaparecer de la vista, y es en esos momentos cuando ocurren tragedias. Un ejemplo reciente es el caso de una bebé de nueve meses que, durante la madrugada del pasado jueves 4 de diciembre de 2025, sufrió quemaduras de segundo grado en una vivienda de la colonia Siglo XXI, también en la ciudad de Nogales.

Según medios locales, su madre, identificada como Olga M., de 39 años, estaba preparando un termo con agua caliente para los biberones; el problema, como te informamos previamente en TRIBUNA, es que el recipiente cayó de manera accidental y el agua hirviendo alcanzó los pies de la pequeña. De inmediato, la menor fue llevada al Hospital General de Zona No. 5 del IMSS, donde recibió atención.

