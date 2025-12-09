No pudo sobrevivir: Fallece en el hospital 'El Chuco', sujeto baleado al norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como Javier U. E., mejor conocido como 'El Chuco', de 54 años de edad, fue identificado el hombre atacado a balazos afuera de un domicilio ubicado en la colonia Cajeme, al nororiente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Luego del violento ataque, la víctima fue trasladada por paramédicos de Cruz Roja al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde personal médico confirmó su deceso.

De forma preliminar se reportó que el sujeto había perdido la vida en el lugar tras ser agredido con proyectiles de arma de fuego; sin embargo, los socorristas establecieron que aún tenía signos vitales al momento de la revisión en el sitio donde ocurrió la agresión armada. Por tal motivo, el individuo fue llevado a bordo de una ambulancia hacia el citado nosocomio, aunque dejó de existir cuando recibía atención médica especializada.

Según información preliminar, el violento hecho se registró alrededor de las 09:40 horas y tuvo lugar sobre calle Lorenzo Barcelata, entre Ignacio López Rayón y bulevar Abelardo L. Rodríguez, cuando sujetos armados, que se movilizaban a bordo de un un vehículo sedán de color negro, irrumpieron en el sector y dispararon contra el masculino. Trascendió extraoficialmente que 'El Chuco' se encontraba pintando una vivienda al momento de ser atacado.

Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acordonaron el área, mientras que efectivos del Ejército Mexicano ayudaron a resguardar el perímetro. Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargaron de las diligencias correspondientes para asegurar los indicios balísticos que quedaron en la zona, mismos que se integraron a la respectiva carpeta de investigación.

Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizó las primeras indagatorias sobre este nuevo homicidio en la localidad, el cual, de acuerdo con cifras extraoficiales, es el número nueve del presente mes de diciembre. Finalmente, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y luego será entregado a sus familiares.

