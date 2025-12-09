Noche violenta en Nuevo León: Sicarios irrumpen en depósito de cerveza y matan a un hombre

Guadalupe, Nuevo León.- La violencia no descansa en el norte de México. La noche de este lunes 8 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León, así como personal del Ejército mexicano, desplegaron un amplio operativo en inmediaciones de la colonia Dos Ríos, en el municipio de Guadalupe, luego de que se reportara un ataque armado dentro de un depósito de cerveza. Este hecho dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, lunes 8 de diciembre, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en un inmueble ubicado en el cruce de Río Azul y Río Bravo, donde vecinos del sector notificaron, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, haber escuchado detonaciones de arma de fuego provenientes del interior del establecimiento.

El homicidio ocurrió la noche del lunes en Guadalupe. Foto: X / Ilustrativa

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron oficiales de la Policía Municipal de Guadalupe, de la Guardia Estatal, del Ejército mexicano y del Ministerio Público. Al ingresar al negocio, los oficiales confirmaron que un hombre había sido atacado a balazos mientras se encontraba en la zona de venta. La víctima fue identificada como Jesús Alejandro A., de 36 años, quien presentaba una herida de proyectil en la región de la nuca.

Tras la confirmación del deceso, la Policía Municipal acordonó el área para preservar la escena, mientras que elementos del Ejército Mexicano se sumaron al perímetro de resguardo. El sitio permaneció cerrado al paso vehicular y peatonal durante varios minutos, para que así personal especializado comenzara con el levantamiento de indicios balísticos para la nueva carpeta de investigación.

Las primeras pesquisas señalan que, presuntamente, el ahora occiso podría estar relacionado con actividades de narcomenudeo; sin embargo, las autoridades aclararon que dicha información aún no ha sido confirmada. Por este nuevo homicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) inició la recopilación de testimonios entre empleados, vecinos y posibles testigos que pudieran aportar detalles sobre la llegada de los agresores o las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para las diligencias correspondientes, mientras peritos continúan analizando las evidencias obtenidas dentro del establecimiento. Hasta el momento, no se han dado a conocer detenciones relacionadas con el caso, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación.

