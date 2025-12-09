Prisión y multa para Jesús A. en Hermosillo; lo detuvieron con 10 bolsas de metanfetamina

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR), operando a través de su representación de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Sonora, reveló este martes sobre una sentencia condenatoria dictada en contra de un individuo identificado como Jesús A., quien fue encontrado penalmente responsable de delitos contra la salud en su modalidad de transporte de sustancias ilícitas.

Los hechos sucedieron durante un operativo de seguridad y vigilancia en Hermosillo. Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con agentes de la Policía Municipal, interceptaron un vehículo que circulaba por las inmediaciones de la colonia Puerta del Rey. Durante la inspección protocolaria de la unidad, las fuerzas del orden localizaron y aseguraron un total de 10 bolsas de material plástico transparente.

El análisis posterior confirmó que dichos envoltorios contenían metanfetamina, con un peso total conjunto de 4 kilos con 473 gramos. Tras la detención, el acusado y la evidencia material quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF). Esta autoridad se encargó de integrar la carpeta de investigación correspondiente, recabando las pruebas periciales y legales necesarios para acreditar la responsabilidad del detenido ante la autoridad judicial.

El proceso culminó mediante un procedimiento abreviado, una figura jurídica que permite agilizar la impartición de justicia. Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez de la causa dictaminó una pena de 4 años de prisión para Jesús A, además de imponerle una sanción económica consistente en una multa de 11 mil 314 pesos. Finalmente, la institución federal reiteró su compromiso de mantener la investigación y persecución de los delitos del fuero federal en la región.

En este sentido, la FGR dijo que mantiene abiertos sus canales de comunicación para la ciudadanía, exhortando a la población a realizar denuncias anónimas sobre cualquier hecho delictivo. Este servicio se encuentra disponible las 24 horas del día durante todo el año a través de la línea telefónica 6622-89-70-45 de la Ventanilla Única de Atención, o bien, mediante el correo electrónico oficial vua.sonora@fgr.org.mx.

