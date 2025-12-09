Puebla: Interceptan vehículo forense y roban el cadáver de una mujer víctima de ataque armado

Puebla, Puebla de Zaragoza.- Durante la madrugada del pasado lunes 8 de diciembre de 2025, una mujer de identidad desconocida falleció en el hospital de Acatzingo a causa de las lesiones que sufrió por un proyectil de arma de fuego en la cabeza. Sin embargo, lo más extraño del caso ocurrió después, justo cuando el cuerpo de la víctima era trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

¿Qué sucedió con el cuerpo?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla, la unidad que lo transportaba fue interceptada por varias camionetas con sujetos armados, quienes realizaron múltiples detonaciones, teniendo como único objetivo llevarse el cadáver. Aunque los delincuentes lograron su cometido, no mantuvieron el cuerpo por mucho tiempo, ya que las autoridades implementaron operativos de búsqueda en la zona, localizando tanto el vehículo como los restos.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan detenidos. No obstante, en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización, pues la dependencia estatal aseguró que brindará claridad a este feminicidio: "Este órgano constitucionalmente autónomo reitera su compromiso con el Estado de Derecho y continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables", señala el comunicado.

Joselin Liliana

En otro asunto, pero correspondiente al pasado 7 de diciembre, la misma Fiscalía de Puebla identificó el cuerpo de una mujer que fue abandonada sin signos vitales hace dos meses en un carrito de supermercado. Este terrible hallazgo ocurrió el 17 de octubre en la privada Matamoros, en la colonia El Carmen Huexotitla, Puebla. Al parecer, el individuo responsable trasladó los restos desde un vehículo hasta el carrito.

La víctima fatal se llamaba Joselin Liliana y al morir tenía tan solo 24 años. Su causa de muerte fue asfixia mecánica. Cabe destacar que su identidad fue confirmada mediante técnicas de lofoscopía, luego de cotejar sus huellas dactilares con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE). Los feminicidios continúan al alza en distintos sectores de la República Mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui