Reportan como desaparecido a Luis Arturo en Ciudad Obregón; hace días no se sabe nada de él

Ciudad Obregón, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una cédula informativa para encontrar a Luis Arturo Sortillón Camarena, un hombre de 34 años de edad que ha sido reportado como desaparecido en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. De acuerdo con el informe oficial, el individuo fue visto por última vez el pasado 2 de diciembre de 2025 en la colonia Urbi Villa, ubicada en el sector poniente de la localidad.

Su ausencia ha generado preocupación entre sus familiares, quienes, junto a las autoridades solicitaron el apoyo de la comunidad para dar con su paradero. Según la ficha, Luis Arturo tiene una estatura aproximada de 1.78 metros, complexión delgada y pesa alrededor de 78 kilogramos. Su piel es blanca, tiene cabello castaño oscuro, corto y ondulado, y ojos cafés, medianos. Además, se describe su boca como pequeña y con labios delgados, características que pueden ayudar en su identificación.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a RICARDO MONTAÑO HIGUERA. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que realizó el organismo en sus redes sociales.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a LUIS ARTURO SORTILLON CAMARENA.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Cajeme pic.twitter.com/gBF7k4IL7Z — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) December 9, 2025

Con respecto a sus señas particulares, la Comisión de Búsqueda detalló presenta un tatuaje en el brazo derecho con la imagen de un rosario acompañado del nombre 'Martha', así como un tatuaje en el brazo izquierdo con la figura de una pantera y el nombre 'Sonia'. Estos detalles podrían ser clave para que pueda regresar pronto con sus seres queridos. Cualquier detalle puede ser determinante para avanzar en las labores de búsqueda.

Las autoridades exhortaron a la comunidad a reportar cualquier información al número 6622297369 o vía correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx para recibir cualquier información que pueda ayudar a localizarlo. Cualquier dato, por mínimo que sea, puede resultar de gran utilidad para que Ricardo Montaño Higuera pueda estar pronto en su casa. Cada reporte es atendido de manera confidencial y puede resultar determinante para encontrarlo.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/uK2xTnVLOM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui