Riña entre vecinas en Nogales: Madre e hija hieren a una mujer luego de agredirla físicamente

Nogales, Sonora.- En un hecho ocurrido durante la tarde del lunes 8 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte sobre una agresión física derivada de una riña vecinal en la colonia Bellavista, ubicado en el municipio de Nogales, Sonora, en donde una mujer de 46 años de edad resultó lesionada luego de ser agredida por dos residentes de la citada demarcación. La víctima tuvo que ser llevada ante un médico de guardia para conocer el dictamen correspondiente.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, alrededor de las 18:57 horas, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a los agentes sobre una pelea registrada sobre la calle de las Cruces, situada en el mencionado asentamiento humano. A su llegada, los uniformados se entrevistaron con la afectada, quien se identificó como Candelaria, de 46 años.

La fémina explicó que dos vecinas, identificadas como madre e hija, comenzaron a confrontarla para reclamar sobre supuestos comentarios que había realizado sobre que una de ellas mantenía relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. Después de un acalorado intercambio de palabras, las dos mujeres agredieron físicamente a Candelaria y posteriormente se retiraron del sitio. Fue ahí que la afectada solicitó apoyo a las autoridades locales.

Mujer resulta lesionada tras una riña vecinal en Nogales, Sonora.

Los policías municipales trasladaron a la mujer y la presentaron ante el médico de guardia, quien determinó que presentaba lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida. Asimismo, la autoridad competente le leyó sus derechos como víctima de delito y se canalizó el caso para su seguimiento legal correspondiente. Será en los próximos días que se esclarezcan los hechos en esta agresión física.

En otro caso similar registrado en Nogales, una mujer identificada como Adriana, de 35 años de edad, fue víctima de una agresión física en la colonia Misión de Anza cuando sostuvo un desencuentro con un adolescente de 15 años. Posteriormente, la madre del menor salió de su domicilio, comenzó a incitarla para pelear y fue en ese momento que el joven le propinó dos golpes en el rostro. La fémina no requirió atención médica y ya se investiga el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui