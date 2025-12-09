Se dirigía a su trabajo y no llegó: Atacan a balazos al subsecretario de Seguridad de Colima

Ciudad de Colima, Colima.- La mañana de este martes 9 de diciembre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Colima desplegaron un operativo en la zona norte de la capital luego de que se reportara un ataque armado en contra del subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Heriberto Morentín Ramírez. Este fue agredido a tiros cuando se dirigía a iniciar su jornada laboral.

Según autoridades estatales, Morentín Ramírez resultó herido en el atentado, pero hasta ahora se encuentra estable y recibiendo atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este martes 9 de diciembre, alrededor de las 7:00 horas, tiempo local, en la zona norte de la ciudad de Colima, cuando el subsecretario se dirigía a las instalaciones de la SSP. En un punto de su camino, sujetos armados, hasta ahora no identificados, interceptaron su vehículo y abrieron fuego en su contra.

Luego de concretar el atentado, los sicarios huyeron hacia una dirección desconocida. Tras la agresión se dio aviso a las autoridades y se activó el Código Rojo en ese sector de Colima. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a la víctima, mientras elementos de seguridad acordonaron el área para dar paso a los trabajos de investigación.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que peritos y agentes ministeriales ya laboran en el lugar, donde se realizará la recolección de indicios, análisis balísticos y entrevistas a posibles testigos, con el fin de integrar la carpeta de investigación. Se indicó que se trabaja con la SSP y otras instituciones para avanzar en la identificación de los responsables, sin descartar ninguna línea de investigación.

Autoridades condenan el atentado

En un comunicado, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad condenó el ataque y expresó su solidaridad con el subsecretario y su familia. Las autoridades aseguraron que el Gobierno del Estado actuará de manera inmediata y coordinada para llevar a los agresores ante la justicia. Asimismo, reiteraron que no se tolerarán actos que busquen intimidar a funcionarios o afectar las tareas de seguridad en la entidad.

