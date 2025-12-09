Siniestro en la Venustiano Carranza, CDMX: Explosión provoca incendio en vivienda; hay una víctima

Venustiano Carranza, Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en la colonia Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que se notificara una fuerte explosión e incendio dentro de una vivienda. Este siniestro dejó una víctima herida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas, tiempo local, de este martes 9 de diciembre de 2025, al interior de una vivienda ubicada sobre la calle 45. Testimonios señalan que un fuerte estruendo se escuchó en las calles aledañas y que, segundos después, comenzó a generarse un incendio que rápidamente envolvió gran parte del inmueble y generó humo en el cielo.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes en la alcaldía Venustiano Carranza. Foto: Facebook

Vecinos del sector intentaron contener las llamas con cubetas de agua mientras solicitaban apoyo a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911. Cuando los equipos de emergencia arribaron, el fuego ya se había extendido por varias áreas de la casa. De inmediato, personal del heroico cuerpo de Bomberos de la CDMX iniciaron con las labores de control y sofocación.

En tanto, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron los accesos para permitir la operación de los equipos especializados. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a una víctima, identificada como Raúl, de 70 años, quien presentaba quemaduras de consideración en distintas partes del cuerpo. Tras una valoración inicial, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como delicado.

#MientrasDormía | uD83DuDEA8 Una fuerte explosión por acumulación de gas dejó gravemente herido a un hombre de 70 años en la colonia Ignacio Zaragoza, en la @Alc_Iztapalapa CDMX.



Vecinos escucharon el estruendo y con cubetas intentaron contener el fuego hasta la llegada de bomberos.… pic.twitter.com/xjoXFY6dDd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2025

En el lugar se confirmó que el origen del siniestro fue una manguera rota conectada a un tanque de gas de 30 kilos, lo que provocó la fuga, la posterior explosión y el incendio dentro del domicilio.

El inmueble quedó con daños severos y fue asegurado para una evaluación estructural más profunda. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas adicionales lesionadas, y continúan las indagatorias para descartar otros factores que pudieran haber contribuido al accidente.

