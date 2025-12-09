Sufre incendio taller mecánico al sur de Hermosillo; dos trabajadores resultaron lesionados

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este martes 9 de diciembre, se registró un accidente laboral en la zona sureste de la ciudad de Hermosillo, el cual dejó como saldo a dos personas con lesiones de consideración. Los hechos tuvieron lugar en el interior de un taller mecánico ubicado en los bulevares Cimarrón y Capomo, de la colonia Nuevo Hermosillo. Esto provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia a dicho sitio.

De acuerdo con la información recabada en el lugar y el peritaje ofrecido por las autoridades, el siniestro se originó debido a una probable acumulación de gases dentro del establecimiento del negocio. Esta concentración provocó un flamazo repentino que provocó en el incendio de dos vehículos que se encontraban estacionados dentro del inmueble para su reparación, afectando directamente a los empleados que laboraban en el área.

Ante la emergencia, una unidad de la Cruz Roja Mexicana acudieron prontamente al sitio. Los paramédicos brindaron los primeros auxilios a los dos hombres afectados, quienes presentaron quemaduras serias en diversas partes del cuerpo. Tras ser atendidos, ambos fueron trasladados en ambulancia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada y valorar sus heridas.

Simultáneamente, elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo desplegaron un operativo para controlar la situación. Los efectivos realizaron maniobras de sofocación y enfriamiento, logrando extinguir las llamas en los automóviles y asegurando el perímetro para evitar que el fuego se propagara a estructuras colindantes, garantizando así la seguridad de los vecinos y transeúntes del sector.

Personal de Bomberos logró controlar la situación

Fuente: Tribuna del Yaqui