Tras su captura, se FILTRA FOTO del presunto feminicida de Angélica Lourdes detenido en los límites de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La fotografía de la detención de Miguel Ángel 'N', de 28 años, señalado como presunto feminicida de Angélica Lourdes 'N', comenzó a circular desde las primeras horas de este martes 9 de diciembre de 2025, luego de que agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lograran su captura en un operativo realizado durante la madrugada en los límites de Ciudad Obregón.

De acuerdo con información oficial, Miguel Ángel fue localizado en el ejido El Rodeo, donde intentaba ocultarse en la vivienda de sus padres. Elementos ministeriales llevaron a cabo un operativo discreto que culminó en su aseguramiento sin incidentes, alrededor de las 05:00 horas del 9 de diciembre, como parte de un cateo ejecutado en un predio ubicado en la salida sur de Ciudad Obregón, rumbo a Navojoa.

La foto filtrada corresponde a la detención de Miguel Ángel 'N', de 28 años

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que la orden de aprehensión fue cumplimentada luego de diversas líneas de investigación que permitieron ubicar al imputado, señalado por el feminicidio de Angélica Lourdes, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 24 de noviembre en la colonia Las Haciendas.

Según la carpeta de investigación, la joven fue privada de la vida por asfixia dentro de un domicilio del mismo sector, donde fue encontrada envuelta en una sábana y debajo de una cama. La víctima había sido reportada como desaparecida horas antes. El caso generó indignación social desde el primer momento. El 25 de noviembre, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, confirmó públicamente que Angélica Lourdes fue asesinada por su pareja y condenó el crimen con firmeza.

"Da mucho coraje que no entendamos los hombres que tenemos que respetar y no usar la violencia en las relaciones, y mucho menos para dañar a una mujer", expresó el presidente municipal. Tras la captura, la FGJES informó que, una vez que se realice la audiencia de formulación de imputación, se dará a conocer información adicional sobre el proceso judicial. Cabe señalar que la difusión de la imagen del detenido ha reforzado la presión pública para que el caso avance con celeridad y se garantice justicia para Angélica Lourdes.

Fuente: Tribuna del Yaqui