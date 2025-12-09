VIDEO: César Duarte llega al Penal del Altiplano; enfrentará nuevo proceso por LAVADO DE DINERO

Almoloya de Juárez, Estado de México.- En medio de un amplio operativo federal, el exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue trasladado la noche de este lunes al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 (CEFERESO), conocido como el Penal del 'Altiplano', ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex). Su llegada ocurrió horas después de que autoridades federales confirmaran su detención en territorio chihuahuense.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la captura se realizó este lunes 8 de diciembre de 2025 en el estado de Chihuahua. Posteriormente, Duarte Jáquez fue llevado a la Ciudad de México (CDMX) para su certificación médica; más tarde, el exgobernador fue trasladado vía terrestre hacia el centro penitenciario mexiquense, considerado uno de los de más alta seguridad del país.

El convoy responsable del movimiento estuvo integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina (Semar), quienes custodiaron al exmandatario desde su salida del aeropuerto hasta su ingreso al penal, según reportes.

¿De qué se le acusa a César Duarte?

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, confirmó que a Duarte se le señala por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Según la carpeta de investigación, los hechos estarían relacionados con su desempeño como funcionario en Chihuahua, donde habría operado un esquema para desviar recursos estatales y ocultarlos mediante el sistema financiero.

Se espera que en el transcurso de este martes se realice la primera audiencia, donde un juez de control definirá la situación jurídica del exgobernador.

Cabe señalar que la detención de Duarte no es un hecho aislado en su trayectoria reciente. Desde que dejó la gubernatura en 2016, ha sido objeto de múltiples indagatorias por presunto desvío millonario de recursos públicos. En 2017 se giró una orden de captura en su contra, lo que lo llevó a permanecer fuera del país hasta su arresto en Miami, Florida, en 2020. Dos años después, en 2022, fue extraditado a México para enfrentar cargos de peculado y asociación delictuosa.

Además, en su ausencia la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confirmó su expulsión del PRI, argumentando que el cúmulo de señalamientos afectaba directamente la imagen del partido.

Fuente: Tribuna del Yaqui