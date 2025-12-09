Violenta persecución en Culiacán: Intento de 'levantón' deja a dos hombres con heridas de bala

Culiacán, Sinaloa.- Alrededor del mediodía de este martes 9 de diciembre de 2025 se registró una balacera en calles de la colonia Centro de Culiacán, Sinaloa, en donde un gatillero desconocido atacó y lesionó gravemente a un masculino tras dispararle en al menos cuatro ocasiones. Trascendió que otro joven también resultó herido como daño colateral, por lo que ambas víctimas tuvieron que ser trasladados a diferentes nosocomios de la localidad.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, la violenta persecución culminó en la avenida General Domingo Rubí, entre Ignacio Zaragoza y Rafael Buelna, en donde se alertó sobre la presencia de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego. Carlos Ignacio 'N.', de 31 años de edad, es el lesionado de gravedad, quien resultó con al menos cuatro impactos de bala en la zona del abdomen y su estado de salud se reporta como delicado.

Con respecto al otro afectado, medios locales lo identificaron como Denis 'N.', de 21 años, quien ya recibe atención médica especializada en un hospital de la capital sinaloense. Elementos de la Policía Municipal, quienes se encontraban en el primer cuadro de la ciudad realizando rondines de vigilancia, se movilizaron hacia el lugar del lugar del ataque, en donde localizaron al lesionado y lo trasladaron a recibir atención médica a la base de Cruz Roja Mexicana.

Posteriormente el herido fue estabilizado en el sitio y trasladado a bordo de una ambulancia de la benemérita institución, a un hospital donde recibiría atención especializada, mientras que elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Municipal y Tránsito, montaron un operativo de resguardo para garantizar su seguridad", explicó el medio anteriormente citado.

Hasta el momento se desconocen los datos sobre el responsable del violento ataque, aunque personal de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron acciones de búsqueda en el sector. Por su parte, policías de investigación, pertenecientes a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se encargaron de cumplir con las primeras indagatorias del suceso aunque de forma extraoficial se reportó de un intento de privación ilegal de la libertad.

