Volcadura de dos tráileres bloquea carretera México 15 en Sonora; autoridades evitan rapiña

Santa Ana, Sonora.- Un aparatoso accidente vehicular se registró este martes 9 de diciembre en la zona norte de Sonora, provocando el cierre de un carril de la carretera federal México 15 y generando un tránsito lento en la región. El percance involucró a dos unidades de carga pesada que volcaron sobre el tramo carretero Santa Ana - Estación Llano, específicamente a la altura del kilómetro 161 de la carretera.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, ambos tráileres terminaron sobre su costado, bloqueando por la cinta asfáltica. Se detalló que una de las unidades transportaba un cargamento de tinacos vacíos, mientras que el segundo vehículo llevaba productos alimenticios. Durante la dinámica del accidente, una camioneta tipo pick up que transitaba por el sector también se vio involucrada, sufriendo daños materiales visibles en la estructura de su caja.

Afortunadamente, y a pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron pérdidas humanas. Los conductores de las unidades de carga resultaron únicamente con heridas leves. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron prontamente al sitio para brindar atención prehospitalaria, estabilizando a los choferes en el lugar sin que fuera necesario su traslado de emergencia a un hospital.

Al sitio arribaron elementos del Departamento de Bomberos, agentes de la Guardia Nacional y oficiales de la Policía Municipal de Santa Ana, quienes coordinaron el operativo de seguridad y abanderamiento de la zona. Un aspecto relevante de la jornada fue la intervención de las fuerzas del orden para prevenir actos de rapiña. Tras el accidente, decenas de personas se conglomeraron en los alrededores del kilómetro 161, portando costales, cubetas y diversos contenedores, con la intención de sustraer el producto alimenticio de la unidad volcada.

No obstante, la presencia de los uniformados y el rápido resguardo de la escena impidieron que la multitud se apoderara de la carga, logrando mantener el orden público y asegurando la mercancía. Las autoridades continuaron con las labores de limpieza y remoción de los vehículos para restablecer el flujo vehicular en esta importante arteria federal.

Fuente: Tribuna del Yaqui