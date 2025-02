Cuauhtémoc Blanco se defiende: “Me agarraron de piñata”, afirma tras denuncia en su contra

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El diputado morenista Cuauhtémoc Blanco rechazó la acusación de abuso sexual en su contra y aseguró que se trata de una "guerra sucia" orquestada por el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona. En entrevista desde la Cámara de Diputados, el exfutbolista afirmó que enfrentará la situación de manera frontal y anunció que presentará una contrademanda.

El exfutbolista minimizó la denuncia en su contra al considerar que es parte de un ataque político. "Son acusaciones sin argumentos. Hay que esperar. Y siempre voy a dar la cara. Toda la vida voy a dar la cara porque siempre soy una persona que habla de frente y que asume las responsabilidades", declaró.

El legislador enfatizó que no teme a las acusaciones y que está dispuesto a enfrentar el proceso legal. "A quien nada debe, nada teme. Y aquí estoy. Ya me agarraron de piñata... hay guerra sucia. Pero siempre, gracias a Dios, he tenido una fortaleza que no me doble. Y voy a seguir luchando", aseguró.

Pero eso no fue todo, pues el diputado adelantó que presentará una contrademanda contra la persona que lo acusa, subrayando que no es su media hermana, como se ha especulado.

Vamos a contrademandar porque no me voy a quedar callado. Y les digo de una vez, no es mi media hermana. No tiene nada que ver conmigo", sostuvo.

Asimismo, insistió en que la denuncia forma parte de un plan en su contra orquestado por el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Sé quién está atrás de la señorita, entonces me tengo que defender, como me he defendido desde que empecé en la política. Y sé que así es la política, hay guerra sucia. Yo sé quién está detrás de todo esto, y es el exfiscal", afirmó.

Blanco adelantó que presentará una iniciativa en la Cámara de Diputados con el objetivo de defender a los hombres que sean acusados injustamente por mujeres. "Es muy fácil acusarte. Primero que te lo demuestren, porque le hacen daño a tu familia. La voy a preparar bien, para que nosotros nos defendamos también, porque no se vale lo que están haciendo hacia mi persona y destruyendo mi imagen, no lo voy a permitir", explicó.

Finalmente, el legislador insistió en que la denuncia en su contra es un intento por sacarlo de la política, pero aseguró que no cederá ante la presión. "Muchos les duele que yo esté aquí, porque les estoy estorbando, pero no me van a bajar", concluyó.

