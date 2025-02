Matan a la madre buscadora Sofía Raygoza en Zacatecas; fue hallada en auto abandonado

Guaymas, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la identidad del cuerpo localizado dentro de un vehículo en el municipio de Villanueva, el pasado sábado. Se trata de Sofía Raygoza Ceballos, madre buscadora que en 2023 se manifestó exigiendo la localización de su hija, Frida Sofía, quien había sido privada de la libertad y posteriormente fue encontrada con vida.

El hallazgo del cuerpo ocurrió el fin de semana, cuando las autoridades respondieron a un reporte sobre la presencia de una mujer sin vida en el asiento del conductor de un automóvil gris, abandonado en un predio. Tras la localización de la activista, familiares, acompañados por personal de la Fiscalía, acudieron para realizar la identificación oficial. La dependencia informó que inició la investigación del caso.

De acuerdo con la Fiscalía zacatecana, se ha descartado cualquier relación entre este crimen y la desaparición de su hija ocurrida en 2023. Asimismo, se señaló que las indagatorias se desarrollarán en coordinación con la recién creada Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, y que los avances serán comunicados en el momento procesal oportuno a través de los canales oficiales.

Sofía Raygoza se convirtió en un símbolo de lucha en Zacatecas cuando, el 16 de febrero de 2023, irrumpió en un evento público del entonces alcalde de Jerez, Humberto Salazar Contreras, para exigir justicia por la desaparición de su hija. En aquella ocasión, con desesperación y valentía, reclamó la intervención de las autoridades para localizar a Frida Sofía.

¡Vengo sola por mi hija, porque a mí sí me duele lo que está pasando en Jerez, en el Estado de Zacatecas, quiero que el gobernador y que usted, presidente, me escuchen. No somos gente mala, somos gente trabajadora. Por favor, necesito su ayuda", expresó entre lágrimas.