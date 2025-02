Bebé abandonado en Tultitlán: Lucio 'N' rompe el silencio y declara sobre el caso

Comparta este artículo

Tultitlán, Estado de México.- La historia del bebé abandonado en calles de Tultitlán dio un giro de 360°, ya que se supo que lucio 'N', identificado como el padre del menor, lo abandonó a petición y en acuerdo con la madre identificada como Diana. Al inicio se creía que la madre le había dado al bebé para que lo llevara al hospital, sin embargo, una serie de mensajes en WhatsApp revelaron la triste verdad.

Ahora, a más de 24 horas de que sus padres lo entregaran a las autoridades, Lucio 'N' ya declaró ante la Fiscalía General del Estado de México, donde fue trasladado ayer por la noche. El joven aseguró estar arrepentido por sus actos y tener miedo después de que fue entregado por sus familiares. Sin embargo, tanto él como Diana han tenido una serie de respuestas negativas a través de las redes sociales.

Durante sus declaraciones, Lucio David 'N' aseguró que no sabía qué fue lo que le pasó, que se encontraba asustado y arrepentido. También argumentó que no tenían cómo mantener al bebé, por lo que, en acuerdo con Diana, decidieron abandonarlo a su suerte en calles del municipio de Tultitlán, en el Estado de México. Sin embargo, no contaba con que una cámara de seguridad grabaría el momento del abandono.

Lucio N abandonó a su bebé, foto: especial

"La decisión de abandonar y deshacerme de mi hijo fue por común acuerdo con mi mujer y su mamá, Diana N de 21 años de edad, ya que no teníamos la posibilidad de mantenerlo y confiábamos que alguien lo podía encontrar y darle mejor vida", explicó.

Después de que las imágenes del abandono por parte de Lucio a su hijo se hicieran virales en redes sociales, comenzaron a generarse las investigaciones correspondientes. Al principio las autoridades no daban con el paradero del joven, sin embargo, fue su propia madre quien decidió llevarlo ante las autoridades, algunos cibernautas lo tacharon de ser un monstruo e inhumano, así mismo se exigió a las autoridades que pagará por esta acción.

Hasta el momento, el bebé se encuentra estable en un hospital del Estado de México, donde los médicos reportan que su estado de salud es bueno y ya no representa algún riesgo de enfermedad. Cabe señalar que en las próximas horas será entregado al personal del dif municipal, donde se determinará su situación a futuro y si es que se entregará a alguno de los familiares de estos 2 jóvenes.