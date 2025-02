Madre del bebé abandonado en Tultitlán será investigada tras filtración de mensajes

Comparta este artículo

Tultitlán, Estado de México.- Recientemente, salió a la luz un caso que consternó no solo al Estado de México, sino al país entero, al grado en el que el tema fue tratado por la propia presidenta de la nación, Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera'. Se trata del abandono de un bebé recién nacido en las calles de la cabecera municipal de Tultiltán, en el Estado de México. Inicialmente, se llegó a decir que el padre del menor, un joven identificado como Lucio David ‘N’, de 18 años, fue el culpable del hecho registrado 11 de febrero.

Como algunos recordarán, el adolescente fue captado por cámaras mientras abandonaba al infante, el cual se encontraba dentro de una bolsa de plástico. Lucio ‘N’ dejó al pequeño a un costado de un vehículo y luego se marchó. No fue sino hasta que un vecino se percató del llanto del bebé que acudió a su rescate junto a su esposa. Ambos llamaron a las autoridades y el niño fue trasladado de inmediato a las instalaciones de lSSSTE donde fue atendido. En la actualidad el bebé se encuentra estable.

La madre del bebé, identificada como Diana Jaciel ‘N’ acudió ante las autoridades para levantar una denuncia y señalar a su pareja como el culpable, puesto habría tomado al bebé para llevarlo a una supuesta consulta médica, pero la realidad es que lo habría ido a abandonar; sin embargo, las investigaciones lanzaron un resultado inesperado y es que se filtraron unas conversaciones de WhatsApp en las que se puede ver que ambos padres planearon el abandono.

La charla es iniciada por Diana ‘N’, quien declara: “Aún se mueve”, a lo que Lucio ‘N’ responde: “Ya no lo veas amor, ya no le prestes atención (…) ahorita que vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver”. La madre responde: “Tíralo en algún canal”, mientras que el responde: “Nos sentimos mal, sé que está mal esto, pero no había forma, o lo teníamos o no lo teníamos”. Cabe aclarar que el joven fue entregado por sus propios padres a las autoridades.

Según reportes, el adolescente llegó al Centro de Justicia para las Mujeres en Cuautitlán Izcalli, el pasado 12 de febrero, pero no fueron atendidos, por lo que tuvieron que acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a dejar a su vástago. En el sitio, la madre declaró ante los medios de comunicación que no apoyaría a Lucio ‘N’ para que saliera de prisión, resaltando que él debe hacerse responsable de sus actos.

“No voy a pagar una fianza si le dan oportunidad de llevar su proceso fuera de prisión. No lo pienso hacer porque si él no aprende de esto, cuando salga será un peor hombre. Y yo no traje al mundo un animal”, aseguró la mujer.

Fuentes: Tribuna