Carambola al sur de Ciudad Obregón: Choca patrulla estatal contra otros dos vehículos

Ciudad Obregón, Sonora.- Varios vehículos con daños de consideración dejó un choque carambola registrado la tarde de este sábado 15 de febrero al sur de Ciudad Obregón. El percance sucedió alrededor de las 15:00 horas en el cruce de las calles CTM y Norman E. Borlaug, donde estuvieron involucrados un sedán de color esmeralda, una pick up de color blanco y una patrulla de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Por el momento se desconocen las causas del accidente múltiple, pero en el lugar se pudo apreciar que la unidad policial quedó en sentido contario, donde aparente golpeó de frente a la camioneta pick up. Mientras que el sedán resultó con fuertes daños en la parte trasera, lo que sugiere que pudo haberse tratado de un choque por alcance. Los hechos generaron la movilización de personal de seguridad y cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a las personas afectadas, quienes al parecer no resultaron con lesiones de gravedad. Pese a lo fuerte del accidente no se reportan pérdidas humanas, únicamente daños materiales elevados. Los vehículos implicados son una pick up Ford lobo, modelo atrasado, un vehículo Toyota Camry, de color esmeralda de modelo atrasado, una camioneta de la policía estatal de seguridad pública con el número 15436.

El lugar ubicado entre las colonias Sonora y El Rodeo, fue resguardado por elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal de Cajeme, para los trámites correspondientes y el deslinde responsabilidades.

La patrulla se impactó de frente contra la pick up

Esto ocurre después de que se registrara otro accidente vehicular la noche del pasado jueves 13 de febrero, que dejó al menos 12 personas lesionadas en la colonia Municipio Libre, de Ciudad Obregón. El percance sucedió alrededor de las 20:40 horas en el cruce de las calles Jalisco y Adalberto L. Salcido, donde estuvieron involucrados un camión de pasajeros, un sedán azul marino y una unidad militar tipo Hummer.

Según testigos, el sedán circulaba de poniente a oriente sobre la calle Adalberto L. Salcido con el semáforo a su favor cuando se impactó contra el vehículo del Ejército Mexicano, cuyos ocupantes presuntamente no respetaron la luz roja. Debido al choque, un autobús de pasajeros que se encontraba haciendo alto en el cruce también resultó con daños. El accidente generó una intensa movilización de personal médico y policial.

