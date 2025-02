Terror en Sonora: Sicarios disparan contra hotel en Caborca; policías estaban hospedados

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la madrugada de hoy, domingo 16 de febrero de 2025, en inmediaciones de la ciudad de Caborca, al norte del estado de Sonora, luego de que se reportara un agresión armada a las afueras de un hotel ubicado en la Carretera Internacional. En dicho inmueble, se hospedaban elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de hoy, domingo 16 de febrero de 2025, alrededor de las 01:00 horas, tiempo local, afuera del Hotel Pápagos, ubicado en la Carretera Internacional kilómetro 106.1 sin número, colonia Eleazar Ortiz, en el municipio de Heroica Caborca, donde se han reportado una serie de hechos violentos desde inicio de este año.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

La evidencia balística de esta balacera en Caborca fue asegurada. Fuente: Facebook

Se detalló que en dicho inmueble hay una instalación de elementos de la PESP, para que descansen; sin embargo, durante la primera hora de este domingo se reportó una agresión armada contra el edificio. De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de diferentes corporaciones, incluidos oficiales de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano. En tanto, los sicarios responsables huyeron hacia una dirección desconocida.

Debido a que los elementos no resultaron heridos, no fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. En tanto, la escena quedó acordonada para ser entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la cual se encargara de realizar las diligencias correspondientes. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas por estos hechos violentos.

Balaceras en Caborca causan pánico

Por otra parte, vecinos del sector reportaron, mediante redes sociales que esta misma madrugada escucharon balacera en la colonia Ortiz, colonia Centro, colonia Deportiva y la colonia Aviación de Caborca. Sin embargo, no se reportaron heridos, muertos o inmuebles dañados por estas presuntas balaceras. Las pesquisas por estos hechos violentos se mantienen activas.

Fuente: Tribuna