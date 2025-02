Néstor secuestró a dos hombres, les robó y desapareció a uno de ellos en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Arrestado y vinculado quedó un hombre llamado Néstor 'N', señalado como probable autor de los delitos de desaparición, privación ilegal de la libertad, robo con violencia y asociación delictuosa, cometidos en contra de Juan Antonio 'N' y Carlos Omar 'N'. Según detalló la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 2024, en Ciudad Obregón.

Como hipótesis se estableció que el señalado, junto con diversos cómplices, privaron de la libertad a las víctimas bajo amenazas con armas de fuego cortas, sometiéndolos para subir a un vehículo Hyundai Tucson, color blanco. Esto sucedió aproximadamente a las 20:30 horas, en el cruce de la carretera Internacional y calle 300. Posteriormente, los trasladaron a un domicilio ubicado en la calle Calais, del fraccionamiento Calzada Residencial.

En el lugar sustrajeron diversos objetos del interior de la casa utilizando las llaves de Juan Antonio 'N'. Las víctimas fueron llevadas después hacia la comisaría de Providencia, donde liberaron a Carlos Omar 'N', no sin antes amenazarlo de muerte para que no revelara nada de lo ocurrido. Sin embargo, Juan Antonio 'N' y el vehículo Hyundai Tucson no corrieron con la misma suerte y hasta la fecha siguen sin ser localizados.

Tras acreditar la probable responsabilidad de Néstor 'N' en los hechos referidos, este fue capturado por autoridades. Un juez de control lo vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva; además, otorgó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía de Sonora indicó que efectúa las acciones correspondientes para lograr esclarecer el caso y que se dicte una sentencia contra el detenido.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora