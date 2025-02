Pánico en Cajeme: Sicarios desatan tiroteo en plena vía pública de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no descansa en Cajeme, una de las zonas más peligrosas del estado de Sonora, pero también de la República Mexicana, debido al alto número de homicidios que reporta mes con mes. Si bien las autoridades estatales y federales han hecho un gran esfuerzo por contener al crimen, la realidad es que aún queda mucho por hacer para acabar con la inseguridad y el terror en la región.

Por ejemplo, la madrugada de este lunes 17 de febrero de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Hidalgo luego de que se denunciara una agresión armada: sujetos que viajaban a bordo de un carro color rojo, dispararon contra civiles que se desplazaban en un automotor color gris.

Esto ocurrió por la calle Quintana Roo en la colonia Hidalgo, alrededor de las 01:00 horas, tiempo local. Las víctimas huyeron, para llegar a la calle Nuevo León y Jesús García, done dieron aviso a las autoridades mediante el Servicios de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo. Rápidamente, llegaron a la escena oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

No hay detenidos por esta balacera

También se hicieron presentes elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes resguardaron el perímetro y entrevistaron a las víctimas. Debido a que no hubo heridos ni víctimas mortales, no se pidió apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Sobre los presuntos sicarios que desataron el tiroteo en Ciudad Obregón, no se tienen más detalles; huyeron hacia una dirección desconocida a bordo de su automotor color rojo.

Tampoco se ha mencionado cuál sería el móvil de esta nueva balacera en Ciudad Obregón. La escena quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para la realización de las diligencias correspondientes. No se han compartido más detalles sobre las víctimas, ni si estas ya presentaron su denuncia.

