Veracruz: Maestra de kinder es acusada de abuso sexual de una menor; el delito continúa impune

Ixhuatlán, Veracruz. - Lamentablemente se reveló que entre noviembre y diciembre del año pasado, una niña de tres años habría abusada sexualmente por parte de una maestrea del kínder Celestin Freinet, el cual se encuentra en el municipio de Ixhuatlán del sureste, Veracruz. La presunta mujer abusadora fue identificada como Carolina N, quien es la docente de primer grado.

La madre de la menor supo de lo que estaba pasando su hija cuando la llevó al baño y vio lesiones en los genitales de la niña. Noelia, madre de la niña y quien también trabajaba en este lugar, pidió el apoyo de Mayela Romero, directora de la institución, quien solo le sugirió que llevara a la infante a un doctor para que la valoraran.

Yo agarro a mi hija y me la llevo al hospital; en el hospital me dijeron que lo que tenía mi hija no era normal, pues presentaba rasgos de haber sido lastimada. Yo agarro a mi hija y me dice: 'no llores porque tú eres fuerte'", indicó la madre llorando.