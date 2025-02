Guillermo 'Billy' Álvarez obtiene suspensión provisional pero seguirá en prisión

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El expresidente de la Sociedad Cooperativa Cruz Azul, Guillermo 'Billy' Álvarez, obtuvo una suspensión provisional dentro del proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, esta medida cautelar no implica su liberación inmediata, por lo que continuará en prisión preventiva en el penal de Almoloya de Juárez.

Para quien no lo sepa, Álvarez Cuevas es acusado de desviar 114 millones de pesos mediante empresas factureras, lo que llevó a su captura en enero pasado en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, esto tras lograr permanecer prófugo desde hace 5 años. Su detención se realizó con base en órdenes de aprehensión emitidas por jueces federales de Almoloya de Juárez, quienes lo señalan por operaciones financieras ilícitas con recursos desviados de la Cooperativa Cruz Azul.

Actualmente, el hombre se encuentra hospitalizado en el Centro Médico Adolfo López Mateos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México debido a una fractura transtrocantérica de cadera izquierda. Se sabe que fue intervenido quirúrgicamente y su estado de salud se reporta como delicado, pero estable.

También hay que decir que el director del hospital dio luz verde para que pueda recibir visitas de sus familias y su abogado, para que así se haga valer su derecho a la comunicación y defensa legal. Por su parte, las autoridades penitenciarias del Centro Federal de Reinserción Social Número 1 del Altiplano señalaron que tiene a su disposición atención médica y que puede reunirse con sus abogados y personal de la PJF.

El 13 de febrero, Álvarez promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México, argumentando que su permanencia en prisión le causa un "daño de imposible reparación". Además, impugnó el auto de vinculación a proceso dictado el pasado 22 de enero dentro de la Causa Penal 221/2020.

Debido a esta petición, el juez Juan Pablo Cortés Torres concedió la suspensión provisional del procedimiento penal, por lo que el juez de control Enrique Beltrán Santés, con sede en el Penal del Altiplano, tuvo que suspender el proceso una vez concluida la etapa intermedia, esto hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

Sin embargo, el juez hizo énfasis en que esa medida no frena el juicio penal, pues es un asunto de orden público e interés social. De igual modo se determinó que el detenido continúe bajo custodia en el lugar donde se recluye. El juez también indicó que no haría falta el pago de garantía para que la suspensión tenga efecto, pues no hay daño o perjuicio a terceros que se tenga que compensar. Apuntaló que no hay pérdida económica directa ni privación de ganancias lícitas en lo que dura el juicio.

