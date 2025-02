SEC emite recomendaciones tras balaceras cerca de escuelas en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora. - Luego de que en un periodo de 48 horas se efectuaran un par de agresiones armadas en la colonia Sochiloa de Ciudad Obregón, sector en el que se encuentran las escuelas Club de Leones y Secundaria Técnica número Dos, las autoridades educativas emitieron una serie de recomendaciones para evitar daños a las comunidades educativas de ambos planteles.

El delegado de la zona Yaqui de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Fausto Flores Guerrero, recomendó asegurar los planteles y que tanto alumnos como personal docente y administrativo de las instituciones educativas permanezcan seguros.

Ante eventualidades como estas, hay que resguardar los planteles, mantener la calma, asegurar los accesos si hay algún evento afuera, porque lo más seguro es permanecer adentro del plantel", explicó.

El funcionario en materia educativa reconoció que ante hechos como los que se registraron la semana pasada, es normal que los padres y madres de familia se alarmen; sin embargo, recomendó que mientras los sectores no se encuentren seguros, no se acerquen a las instituciones para no poner en riesgo su integridad física.

Cabe destacar que las agresiones tuvieron lugar por la calle Hermanos Talamante entre California y Ramón Guzmán, a escasos metros de las escuelas antes mencionadas. En dicho sector, tres personas perdieron la vida víctimas de los proyectiles de arma de fuego.

FUente: Tribuna