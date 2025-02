Hermosillo: Jason, menor responsable de mortal choque podría salir libre bajo fianza

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El joven identificado como Jason 'N', responsable del aparatoso accidente vehicular que cobró la vida de un niño y su abuelo el pasado 15 de febrero en Hermosillo, podría enfrentar una pena máxima de 6 años debido a su condición de menor de edad. También existe la posibilidad de que al joven se le conceda libertad bajo fianza al no tratarse de un delito doloso, o sea que no fue intencional.

Así lo informó este viernes Rafael Acuña Griego, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, quien explicó que, Jason 'N' no estaría obligado a cumplir prisión preventiva y podría salir libre una vez que recupere su salud: "Parece que está golpeado, no puede hablar, no se le puede tomar declaración. Los juicios son orales de preferencia, no sé si estará privado de la conciencia".

El magistrado precisó que la pena máxima por este tipo de delitos es de 6 años de prisión cuando el imputado es mayor de edad. En el caso de menores, el proceso judicial es diferente y podría no requerir prisión obligatoria. Añadió que hasta el momento, el Poder Judicial del Estado no ha sido notificado oficialmente sobre alguna acción penal en contra del joven de 17 años que resultó lesionado en el accidente.

Por otro lado, Fátima Martínez, directora del Centro de Atención Temprana de Justicia Alternativa de la Fiscalía de Sonora, reveló que el jueves pasado se ejecutó una orden de aprehensión contra Jason 'N' en el Hospital Infantil del Estado de Sonora donde fue atendido. Sin embargo, la jueza a cargo del caso decidió suspender temporalmente el procedimiento hasta que el adolescente mejore de salud.

Se decidió por parte de la juez suspender el procedimiento para poder reanudarlo una vez que el adolescente mejore de salud... Estamos a la espera de que el adolescente esté en condiciones de continuar con la audiencia, con independencia de que aun no se ha dado de alta podemos continuar con la audiencia, así lo indico la juez", añadió.

Asimismo, dijo que se espera que el menor pueda expresarse por tratarse del sistema penal oral para darle celeridad al tema, por lo que todo dependerá de la evolución de salud del menor. Subrayó que, aunque los padres del menor no tienen responsabilidad penal en el caso, podrían enfrentar consecuencias por la vía civil, tema que correspondería a otras instancias evaluar.

Fuente: Tribuna