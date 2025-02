Tráiler choca contra puente y se sale del camino en la carretera Hermosillo - Guaymas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este viernes, un tráiler de una cadena de supermercados sufrió un accidente sobre la carretera Hermosillo - Guaymas, a la altura del kilómetro 244. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo de carga impactó su parte baja contra un puente de concreto de la carretera federal México 15. Esto sucedió alrededor de las 7:00 horas, lo que ocasionó una fuga de combustible debido a los daños en los tanques.

El jefe en turno de Bomberos de Hermosillo, Jorge García Orduño, informó que se recibió un reporte sobre un tractocamión que se había salido del camino. Alrededor de las 11:00 horas, personal de Bomberos acudió al lugar del percance, donde confirmaron la fuga de combustible y procedieron a controlar el derrame para evitar riesgos mayores. De manera extraoficial se menciona que el conductor pudo haberse quedado dormido y provocado el choque.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de la Guardia Nacional y el cuerpo de Bomberos trabajaron en la zona para atender la emergencia, brindar apoyo al chofer y garantizar la seguridad vial. Se realizaron labores de inspección y prevención para restablecer el tránsito en la zona. Hasta el momento, no se han determinado las causas exactas del percance.

Hay que mencionar que este mismo jueves se informó que, el joven identificado como Jason 'N', responsable del aparatoso accidente vehicular que cobró la vida de un niño y su abuelo el pasado 15 de febrero en Hermosillo, podría enfrentar una pena máxima de 6 años debido a su condición de menor de edad. También existe la posibilidad de que al joven se le conceda libertad bajo fianza al no tratarse de un delito doloso.

Así lo reveló Rafael Acuña Griego, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, quien explicó que, Jason 'N' no estaría obligado a cumplir prisión preventiva y podría salir libre una vez que recupere su salud tras resultar lesionado en el percance: "Parece que está golpeado, no puede hablar, no se le puede tomar declaración. Los juicios son orales de preferencia, no sé si estará privado de la conciencia".

Fuente: Tribuna