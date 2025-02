Ciudad Obregón: Persecución deja patrullas y autos civiles dañados por ponchallantas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un buen susto se llevaron varios automovilistas la tarde de este martes 25 de febrero, cuando sus automóviles sufrieron repentinas ponchaduras. Este hecho se registró después de una persecución vehicular entre elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y presuntos miembros del crimen organizado. El percance inició alrededor de las 18:30 horas en el bulevar Las Torres, al norte de Ciudad Obregón.

Durante la persecución, los sospechosos arrojaron artefactos ponchallantas sobre el puente de la calle 300 y carretera Federal México 15, lo que afectó a al menos tres patrullas y varios vehículos particulares. Los vehículos daños detuvieron su marcha arriba del puente y otro cerca del bulevar Vía de las Misiones, frente al fraccionamiento Las Misiones. Los responsables lograron huir con rumbo al sur, lo que desató un fuerte operativo de búsqueda.

Sin embargo, hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos. A pesar de los daños materiales, por fortuna no hubo personas lesionadas. En el lugar, agentes apoyaron a sus compañeros para cambiar los neumáticos ponchados. Las autoridades aún no han dado a conocer las causas exactas de la persecución, aunque se presume que se trató de un intento de arresto de integrantes del crimen organizado.

Uno de los autos afectados en el puente de la calle 300



Esto sucede solo un día después de que se reportada un presunto intento de secuestro en las inmediaciones de la Central de Autobuses de Ciudad Obregón. Esto ocurrió la tarde de ayer lunes 24 de febrero, aproximadamente a las 18:30 horas, sobre las calles Campeche y 200, en la colonia Sochiloa. La víctima, una joven mujer cuya identidad no ha sido revelada, denunció que fue sorprendida por sujetos cuando iba saliendo de la terminal camionera.

Detalló que los presuntos delincuentes intentaron subirla por la fuerza a un vehículo, sin embargo, la rápida reacción de la joven, quien comenzó a gritar pidiendo auxilio, frustró el intento de privación ilegal de su libertad. Sus gritos alertaron a transeúntes y personas cercanas, lo que llevó a los agresores a escapar del lugar sin lograr su cometido. A la par, se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911.

Fuente: Tribuna