Los hermanos Treviño Morales, líderes de Los Zetas, son extraditados a Estados Unidos

Comparta este artículo

Nuevo Laredo, Tamaulipas. - Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y Z-42 respectivamente, fueron extraditados este jueves a Estados Unidos por actividades relacionadas con el narcotráfico. La información fue confirmada por la Oficina del Sheriff del Condado de Webb, en Texas, lo que ha generado alerta entre los habitantes de Nuevo Laredo y otros municipios de Tamaulipas debido al historial de violencia del cártel.

De igual modo, la Oficina del Sheriff advirtió a la población sobre el riesgo de posibles represalias por parte del Cártel del Noreste, una escisión de Los Zetas. “Se está instando al público a ejercer precaución al visitar Nuevo Laredo y otras partes de Tamaulipas. Incidentes anteriores han demostrado que el cártel tiende a responder con extrema violencia contra las entidades del gobierno mexicano, lo que aumenta el riesgo para los ciudadanos”, declaró la dependencia. El sheriff Martin Cuellar reforzó el llamado a la precaución a través de su cuenta de Facebook: “Por favor, ejecuten causa extrema si va a cruzar a Nuevo Laredo estos próximos días”.

Horas antes de que se confirmara la extradición, Juan Manuel Delgado, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, fue entrevistado por el periodista Ciro Gómez Leyva, donde aseguró que no tenía información sobre el traslado de su cliente a EU. “Hasta donde nosotros sabemos, no hay ningún tipo de traslado hacia los Estados Unidos de América. Una extradición sería imposible”, afirmó Delgado, argumentando que el proceso aún se encontraba en la fase de “opinión judicial”, esperando la resolución de un juez para determinar la viabilidad de la extradición. No obstante, poco antes de las 11:00 horas, la Oficina del Sheriff confirmó el traslado de ambos hermanos a territorio estadounidense.

Miguel Ángel y Omar Treviño Morales son identificados por las autoridades estadounidenses como líderes de Los Zetas, una violenta organización fundada por exmilitares de las Fuerzas Especiales mexicanas y originalmente creada como el brazo armado del Cártel del Golfo. Miguel Ángel fue arrestado en julio de 2013, mientras que su hermano Omar fue capturado en marzo de 2015. A pesar de estar en prisión, el Departamento de Justicia de EU sostiene que ambos continuaron operando el Cártel del Noreste, con base principal en Tamaulipas.

En octubre de 2024, el Distrito de Columbia formalizó una acusación contra los hermanos por varios cargos, entre ellos:

Participación en una empresa criminal continua

Asociación ilícita para traficar drogas

Delitos relacionados con armas de fuego

Lavado de dinero

Además, Miguel Ángel Treviño Morales enfrenta dos acusaciones formales en Texas y una más en Nueva York, esta última emitida en julio de 2009 por narcotráfico. Por su parte, Omar Treviño Morales tiene cargos similares en Texas, incluyendo una acusación de junio de 2012 por conspiración para lavar dinero a través del entrenamiento, cría y carreras de caballos cuarto de milla estadounidenses. La extradición de los hermanos Treviño Morales marca un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico, mientras las autoridades de ambos países se mantienen en alerta ante posibles reacciones violentas por parte del Cártel del Noreste.

Fuente: Tribuna